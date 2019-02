A6 bei Sinsheim. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Autobahn A6 in einem Baustellenbereich bei Sinsheim kam es am späten Freitagnachmittag. Gegen 17.10 Uhr war ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus Plankstadt in Richtung Mannheim unterwegs. Als er auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah er den neben ihm fahrenden Audi eines 53-Jährigen aus Brackenheim und kollidierte seitlich mit dem Wagen. Danach fuhr er auch noch ins Heck eines vor ihm fahrenden Audi.

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und blockierte die Fahrbahn bis etwa 17.50 Uhr. Es kam zu einem acht Kilometer langen Stau. Erst gegen 19.45 Uhr normalisierte sich der Verkehr vor Ort wieder.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt 16.000 Euro Sachschaden.

Update: 21.10 Uhr, 22. Februar 2019