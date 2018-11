Bad Rappenau/Heilbronn. (rnz/mare) Die Arbeiten an der Autobahn A6 schreiten voran. Nach der Freigabe des ersten sechsspurigen Teilabschnitts zwischen Sinsheim und Wiesloch am Donnerstag, wird weiter südlich nun an einer Brücke gearbeitet. Dazu wird die Autobahn an zwei Terminen voll gesperrt, wie der Betreiber ViA6West mitteilt.

Hintergrund Für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sind zahlreiche Ersatzneubauten notwendig. Allein 36 Brückenbauwerke müssen bis 2022 ersetzt und erneuert werden. Sie stammen noch aus der Zeit des Autobahnbaus zwischen 1964 und 1968 und haben demnächst ihre theoretische Nutzungsdauer erreicht. Zum Auftrag [+] Lesen Sie mehr Für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sind zahlreiche Ersatzneubauten notwendig. Allein 36 Brückenbauwerke müssen bis 2022 ersetzt und erneuert werden. Sie stammen noch aus der Zeit des Autobahnbaus zwischen 1964 und 1968 und haben demnächst ihre theoretische Nutzungsdauer erreicht. Zum Auftrag der ViA6West gehört es, diese Bauten zu ersetzen. Auch diese 75,50 Meter lange und 9,50 Meter breite Brücke muss deshalb erneuert werden. Bevor das Bauwerk abgerissen und an gleicher Stelle durch eine neue Konstruktion ersetzt werden kann, wird unmittelbar daneben eine Behelfsbrücke erstellt, damit der Verkehr zwischen den Heilbronner Stadtteilen Biberach und Kirchhausen ungehindert fließen kann. Der Ersatzneubau erfolgt direkt im Anschluss.

Bei Heilbronn-Biberach wird die Brücke über die Kreisstraße K9558, die über die Autobahn führt, abgerissen und neu gebaut. Vor dem Abbruch der Brücke muss zunächst die Ersatzbrücke aufgebau werden. Dazu wird die A6 am Sonntag, 25. November, zwischen 2 und 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der eigentliche Abbruch erfolgt dann am Wochenende des 15. und 16. Dezembers. Dabei wird die A6 ab Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in diesem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Abbrucharbeiten dauern bis Sonntag, 16. Dezember, gegen 20 Uhr.

Für beide Vollsperrungen gelten folgende Umleitungsempfehlungen: In Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim ausfahren und der Umleitung U62 folgen.

In Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausfahren und der U65 folgen.