A6 am Kreuz Walldorf. (pri/pol/rl) Zu einem Fahrzeugbrand kam am Autobahnkreuz Walldorf am Mittwochnachmittag. Der Peugeot 307 Kombi war auf der A5 Richtung Frankfurt unterwegs und wollte auf die A6 Richtung Heilbronn abbiegen. Kurz vorher fing der Wagen gegen 16.20 Uhr Feuer.

Der Fahrer konnte seinen Peugeot noch rechtzeitig auf dem Beschleunigungsstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Walldorf hat das Fahrzeug gegen 16.50 Uhr gelöscht, konnte aber ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Der Peugeot wurde danach abgeschleppt.

Die Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Update: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 17.30 Uhr