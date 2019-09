A5 bei Walldorf. (pr/mare) Ein Lkw-Unfall hat sich am Freitagmittag auf der Autobahn A5 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf ereignet. Nach ersten Informationen ist der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen auf dem mittleren Fahrstreifen am Stauende auf einen anderen Sattelzug aufgefahren.

Der linke und mittlere Fahrstreifen mussten dadurch in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt werden. Dadurch kommt es zwischen dem Dreieck Hockenheim und Kreuz Walldorf zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Ein Lkw-Fahrer soll leicht verletzt worden sein.

Da der verursachende Lkw nicht mehr fahrbereit ist, muss dieser abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei setzte bei diesem Unfall ein Spezialfahrzeug der technischen Einsatzeinheit aus Bruchsal ein. Dieses mit mehreren Kameras ausgestattete Fahrzeug überprüfte unter anderem die Rettungsgasse. An der Unfallstelle selbst hatten die Beamten ein Augenmerk auf vorbeifahrende Autofahrer die ein Handy in der Hand halten, um Aufnahmen von der Unfallstelle zu machen. Offenbar soll dieses Fahrzeug in Zukunft öfter auf den Autobahnen zum Einsatz kommen.