Von Anton Ottmann

Wiesloch. Die Jüdin Selma Merbaum wurde 1942 aus der damals rumänischen und heute ukrainischen Stadt Czernowitz deportiert und starb mit 18 Jahren an Typhus in einem deutschen Arbeitslager. Unter dem Titel "Blütenlese" hinterließ sie 58 handgeschriebene Gedichte und fügte hinzu: "Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben." Heute zählen diese Gedichte zur Weltliteratur, weil die große Lyrikerin Hilde Domin (1909-2006) auf sie aufmerksam wurde und sie publik machte. Dass jetzt auch Selma Merbaums Leben und ihre Persönlichkeit aus der Anonymität geholt wurde, verdankt die literarische Welt Marion Tauschwitz, der Vertrauten und Biografin von Hilde Domin.

Anlässlich des 9. Novembers hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Lars Castellucci die Autorin in die Buchhandlung Dörner in Wiesloch eingeladen, damit sie aus ihrer biografischen Arbeit erzählt und aus ihrem neusten Buch "Selma Merbaum, Biographie und Gedichte" liest. Der Einladung hatten sich die evangelische und katholische Kirche, das Kulturforum Südliche Bergstraße, die SPD Rhein-Neckar, der Verein Jüdisches Leben Kraichgau und die Stolperstein-Initiative angeschlossen, die sich damit einmal mehr zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und zur Erinnerungskultur bekannten.

Drei Jahre lang hat Marion Tauschwitz Dokumente und Fakten gesammelt, Archivmaterial aus der Ukraine, England, USA und Deutschland gesichtet und ausgewertet, Zeitzeugen ausfindig gemacht und befragt und das Leben Selma Merbaums aus kleinsten Puzzleteilen rekonstruiert. Unter anderem fand sie ihre Freundin, die heute 94 Jahre alte Berta. Oft glaubte sich Marion Tauschwitz in einer Sackgasse und nur der glückliche Zufall half ihr weiter. Wie bei der stundenlangen Suche im unwegsamen Gelände nach dem Grabstein des Vaters der jungen Dichterin. Sie hatte schon verzweifelt aufgegeben, als sie einem Geschichtsprofessor begegnete, der sich auf dem jüdischen Friedhof bestens auskannte und Grabinschriften mit den Fingern ertastete. Wie Marion Tauschwitz dem gespannt lauschenden Publikum erzählte, fand sie so heraus, dass Selma Merbaum ihren leiblichen Vater überhaupt nicht gekannt haben konnte, weil er starb, als sie neun Monate alt war.

In der Biografie beschreibt Marion Tauschwitz das Leben in Czernowitz, einer Stadt der ehemaligen Habsburg-Monarchie, in der Juden und Christen friedlich neben- und miteinander lebten. Als sich, von der rumänischen Regierung gesteuert, Antisemitismus breitmachte, wanderten die, die es sich leisten konnten, aus, die Armen verelendeten. Wer dann noch übrig blieb, kam in die Hände der Deutschen, die sie im Arbeitslager kalt und systematisch vernichteten: "Wir haben euch nicht hierher gebracht, dass ihr überlebt, sondern dass ihr krepiert."

Das Buch ist einmal mehr ein Zeitzeugnis des Zweiten Weltkriegs und eine Dokumentation der Verbrechen im Namen einer Rassenideologie. Darüber hinaus aber auch das Zeugnis einer jungen Frau, die nicht aufgab und bis zu ihrem Ende, das tat, was ihr niemand nehmen konnte: Gefühle, Stimmungen und Bilder in poetische Worte fassen. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie: "Ich möchte lachen und Lasten heben, und möchte kämpfen und lieben und hassen, und möchte den Himmel mit Händen fassen, und möchte frei sein und atmen und schrei'n."

Marion Tauschwitz hat das kurze Leben von Selma Merbaum auf dem realen zeitgeschichtlichen und regionalen Hintergrund rekonstruiert, biografische Fehler korrigiert und bewegende und anrührende Details ausgegraben und einfühlsam formuliert. So erfährt man, dass Selma Merbaum bei ihrer Großmutter aufwuchs, sehr jung schon zu Hause auszog und sich selbstständig machte, dass sie mit ihren Freunden die deutsche Sprache pflegte, obwohl dies bei Strafe verboten war, und mit einem Lied auf den Lippen starb.

Der größte Verdienst von Marion Tauschwitz ist aber, dass sie die mehrfach übersetzten und überarbeiteten Gedichte wieder auf ihre ursprüngliche Form zurückführte und Selma Merbaums Werk neu interpretierte. Es enthält laut Marion Tauschwitz mehr als "sehnsüchtige Gedichte einer unerwiderten Liebe zu einem jungen Mann", wie es vielfach gesehen wird. Selma sei eine politisch engagierte, selbstbewusste junge Frau gewesen. "Die Verse erzählen von Freude und Wehmut, von Aufbegehren und Angst, von Sehnsucht und Trauer und sie reflektieren die Turbulenzen der verschlungenen Geschichte einer Landschaft."