Wiesloch-Baiertal. (oé) Wieslochs Stadtteil Baiertal steht vor einer "richtungsweisenden Entscheidung", wie sie "alle Generation vielleicht nur einmal vorkommt". In dieser Einschätzung waren sich OB Dirk Elkemann und Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann wohl mit allen Bürgern einig, die am Donnerstagabend das katholische Gemeindehaus bis auf den letzten Platz füllten. Es geht um die Frage eines neuen ökumenischen Gemeindezentrums für den Stadtteil. Die beiden Kirchengemeinden sind sich einig, ein solches Haus gemeinsam bauen zu wollen. Bleibt die entscheidende Frage, wie - und vor allem wo dies geschehen soll.

Soll auf Baiertals altem Friedhof ein neues ökumenisches Gemeindezentrum entstehen? Das war jetzt Thema einer Bürgerversammlung im voll besetzten Gemeindesaal. Fotos: Pfeifer

Mitte vergangenen Jahres schienen die Weichen schon einmal für einen Neubau am Standort des katholischen Gemeindehauses gestellt, das jetzt Schauplatz der über dreistündigen Bürgerversammlung war. Die Vorgaben der Kirchenbehörden und die Topografie dort sorgen jedoch für erhebliche Einschränkungen. So darf das neue ökumenische Gemeindezentrum insgesamt nicht größer als 450 Quadratmeter sein (für mehr geben die Kirchenbehörden kein Geld) und die Fläche würde sich nach den bisherigen Planungen über zwei Stockwerke verteilen. Das Problem dabei: Der Saal für öffentliche Veranstaltungen wäre nur noch knapp halb so groß wie heute (120 statt 265 Quadratmeter). Für die beiden Kirchengemeinden würde dies reichen, nicht jedoch für die Vereine im Ort, die auf einen Saal von etwa der bisherigen Größe angewiesen wären.

Das brachte die Stadt als dritten Partner des Projekts ins Spiel. Es sei ja nicht Aufgabe der Kirchengemeinden, einen Veranstaltungssaal für die Vereine zur Verfügung zu stellen, machte OB Elkemann deutlich. "Das ist Aufgabe der Stadt." Nur fehlen der Kommune die Mittel. "Ich wüsste nicht, wo ich das Geld für einen solchen Veranstaltungssaal hernehmen sollte", sagte das Stadtoberhaupt unmissverständlich. Was die Stadt hingegen einbringen könnte, wäre ein anderes Grundstück, das ein ebenerdiges Gemeindezentrum und damit auch einen größeren Saal ermöglichte. Doch genau hier scheiden sich die Geister. Denn bei dem fraglichen Gelände handelt es sich um Baiertals alten Friedhof.

Zwar finden dort seit 1988 keine Bestattungen mehr statt. Ganz offensichtlich ist aber vielen Baiertalern der Gedanke unerträglich, die letzte Ruhestätte ihrer Angehörigen für eine teilweise Bebauung freizugeben. Der OB zeigte für diese Gefühle "vollstes Verständnis". Man könne es niemandem übelnehmen, wenn er gegen eine Freigabe des Geländes sei. Hier gebe es "kein richtig oder falsch". Allerdings machte er auch deutlich, dass es "nichts völlig Ungewöhnliches" sei, einen ehemaligen Friedhof zu bebauen. Die neue Turnhalle der Schillerschule in Wiesloch sei gerade auf einem früheren Friedhof entstanden (dem Schillerpark). In Baiertal sah Elkemann in einer Nutzung des alten Friedhofs sogar eine für die nächsten Jahrzehnte "einmalige Chance", die man ergreifen sollte. Nun frage man die Bürger, ob man in diese Richtung "weiterdenken" dürfe.

Die Vorbehalte gegen eine solche Lösung waren auf der Versammlung allerdings unüberhörbar. Dabei spielte eine Versiegelung wertvoller Grünfläche inmitten des Orts ("ein Kleinod") ebenso eine Rolle wie die Frage der Pietät. Gerade hierzu nahmen auch Pfarrerin Regina Bub und Pastoralreferentin Kathrin Grein Stellung. Beide betonten, wie wichtig ihnen der "Friede in Baiertal" sei, wollten aber auch nachvollziehbar machen, warum "aus theologischer Sicht" eine Bebauung des alten Friedhofs nicht von vornherein pietätlos sei. "Lebende und Verstorbene gehören zusammen", so Pfarrerin Bub.

Ob der alte Friedhof überhaupt geeignet wäre, ein eingeschossiges Gemeindezentrum mit 450 Quadratmetern Fläche aufzunehmen, hatte die Stadt durch eine Machbarkeitsstudie klären lassen, die der Architekt Jens In het Panhuis in der Bürgerversammlung vorstellte. Sein Fazit: Er sehe den Beweis als erbracht an, dass mit der finanzierbaren Flächenvorgabe ein Haus geschaffen werden könne, welches mit Blick auf seine Veranstaltungsfläche "so leistungsfähig ist wie das Haus hier". Der Planer stellte drei Standortvarianten vor: zwei beiderseits des Eingangs zum alten Friedhof an der Sinsheimer Straße; und einen im Anschluss an die Aussegnungshalle. Alle drei würden über Saalflächen zwischen 245 bis 262 Quadratmeter verfügen. Einen wichtigen Unterschied zum derzeitigen Saal gäbe es allerdings: Im neuen Gemeindehaus fehlte eine feste Bühne (laut Planer ein "Garant der Unwirtschaftlichkeit"), stattdessen hätte man eine mobile Bühne.

Um diese Frage kreiste ein Gutteil der Diskussion. Einige Kritiker befürchteten, der Saal könne wieder zu klein werden, wenn man die Fläche der mobilen Bühne abziehe. Stefan Brunner vom erzbischöflichen Bauamt Freiburg meinte jedoch, für solche Fragen habe man Architekten mit "intelligenten Lösungen". Andere Bürgerfragen kreisten um das bislang nicht näher untersuchte Parkplatzproblem (die Stadt hätte dem OB zufolge hier noch mögliche Grundstücke in Reserve) sowie um weitere Standortalternativen: etwa die Etten-Leur-Halle, die für Vereinsveranstaltungen einen Anbau für Küche und Lager bräuchte (Kostenpunkt laut OB: "Minimum 170.000 Euro"). Auch das Bürgerhaus wurde als Alternative ins Spiel gebracht. Für den OB wäre hier ein "ganz großer Wurf" zwar denkbar, allerdings nur auf lange Sicht. Vorerst besteht wegen des unvollständigen Hochwasserschutzes noch ein Bauverbot, außerdem müsste die Kommune hier viel Geld in die Hand nehmen, was eine langfristige Planung erforderte. Diese Zeit habe man nicht.

Dass die alten Gemeindehäuser aus Sicht der Kirchen keine Alternative mehr sind, hatte zuvor Architekt Stefan Brunner vom erzbischöflichen Bauamt erläutert. Das evangelische Wichernhaus ist bereits geschlossen. Das katholische Gemeindehaus ist zwar noch gut in Schuss, aber es ist dem Planer zufolge viel zu groß für die künftigen Bedürfnisse der Kirchengemeinden, die beide schrumpfen: bis zum Jahr 2040 um 20 beziehungsweise (bei den Katholiken) fast 24 Prozent. Schon heute sei das Gemeindehaus nur zu 16 Prozent ausgelastet und verursache wegen der erforderlichen Rückstellungen ein rechnerisches Defizit von jährlich 125.000 Euro. Brunner: "Da läuten alle Alarmglocken." So weiterzumachen, könne man der Pfarrei nicht zumuten.

Für die Kirchengemeinden (vertreten durch Hans-Jürgen Stadler für die katholische und Friedhelm Natzschka für die evangelische Gemeinde) bleibt der Standort "katholisches Gemeindehaus" zwar immer noch eine Option (Natzschka: "Hier haben wir Planungssicherheit"), man würde aber auch gern (gerade auch wegen der Nähe zu beiden Kirchen) ein Haus mit großem Festsaal auf dem alten Friedhof realisieren, wenn ihn die Kommune zur Verfügung stelle. "Zwingend" sei allerdings ein "öffentlicher Beschluss des Ortschaftsrats".

Der Ortschaftsrat selbst hat inzwischen seinen Beschluss gegen eine Bebauung des alten Friedhofs aufgehoben - nicht weil er "umgefallen" wäre, wie Ortsvorsteher Markmann betonte, sondern um vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal die Bürger zu hören. Eine schriftliche Befragung läuft derzeit, am 11. April sollen die Stimmen öffentlich ausgezählt werden.