"The Shades of Soul" sorgten im Harres mit unvergessenen Soulklassikern, Hits der Disco- und Funk-Ära, aber auch R’n’B aus den neunziger Jahren für beste Stimmung. Foto: Sabine Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

St. Leon-Rot. Zum ersten Mal gastierte das Musikfestival "Swingin’ WiWa" im Harres in St. Leon-Rot. Auf der Bühne: "The Shades of Soul", die Begleitband der "New Platters" um Gaynel Hodge. Der inzwischen 80-Jährige ist das letzte lebende Gründungsmitglied der US-amerikanischen Band "The Platters", die in den 1950er Jahren mit Millionensellern wie "Only you" erfolgreich war.

Ganz allein singt der 80-jährige Gaynel Hodge im Harres "Only you", den Nummer-eins-Hit seiner ehemaligen Band "The Platters". Foto: Sabine Hebbelmann

Die Band präsentierte Soulklassiker der 60er Jahre, Hits der Disco- und Funk-Ära und R’n’B der 90er Jahre. Ob mit schwarzen Afro-Locken oder im weißen Anzug und Sonnenbrille, die Sänger Lester H. Mac Elderry, Joe Reeves und Douglas Weaden brachten sowohl musikalisch als auch optisch "black coolness" auf die Bühne. Dazu versprühten die gut aufgelegten Sängerinnen Michaela Stahl und Indra Wahl weiblichen Charme.

Die 180 Sitzplätze und auch die Stehtische sind besetzt, etliche zücken ihre Smartphones, um die Show zu filmen. Musikfan Margareta Schmitt, die kaum einen Live-Music-Act in der Region auslässt und stets ihr Strickzeug dabei hat, hat sich einen Platz an einem der vorderen Tische gesichert. Für wen sie gerade strickt? "Für Cris Cosmo. Er kriegt Socken - ich krieg Musik", verrät sie. Über die Band auf der Bühne sagt sie: "Ich finde es gut, dass sie nicht nur die Kracher spielen, sondern auch Stücke, die man nicht so kennt, das ist eine super Mischung." Und sie ergänzt: "Nur Soulfinger sind besser."

Es ist der 13. April und Halbzeit der 13. Ausgabe des Musikfestivals "Swingin’ WiWa", bemerkt Organisator Edgar Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz und versichert: Nein, abergläubisch sei er nicht. Für die Premiere im Harres ist er zufrieden, aber etwas mehr Leute hätten es nach seinem Geschmack ruhig sein dürfen.

Die Sänger mischen sich unters Publikum und fordern die Gäste zum Tanzen auf. Die "Party" kommt in Gang als sich "Ray Charles" (Mac Elderry) am Arm hereinführen lässt, am Keyboard Platz nimmt und "Georgia on my Mind" singt, flankiert von den beiden Sängerinnen, die sich zuzwinkern und ihm dann synchron Küsse auf die Wangen drücken. Das inspiriert ... Die folgenden Hits wie "Hit the Road Jack" oder "Sittin on the Dock of the Bay" reißen mit. Die Tanzfläche füllt sich, einige Paare tanzen Discofox.

Ein weiterer "special guest" ist "Joe Cocker" (Roland Busch). Er covert die britische Pop-Ikone nicht nur mit rauchiger Stimme, er sieht ihr auch noch ähnlich und ahmt die fahrig dirigierenden Armbewegungen köstlich nach. Mit Indra Wahl im Duett singt er "Up where we belong". Und dann kommt endlich Gaynel Hodge, angekündigt als "jetzt der wirkliche special guest", mit Sonnenbrille und weißem Jackett auf die Bühne. Er nimmt - ganz Gentleman - seinen Hut ab und hält ihn vor die Brust. Sein Alter sieht und merkt man ihm nicht an. Auch die anderen Musiker haben ihre Outfits den Fünfzigern angepasst. Mit mehrstimmigen Gesangsarrangements erinnern sie an die US-amerikanische Doo-Wop-Gruppe "The Platters".

Schließlich bleibt Hodge ganz allein auf der Bühne zurück, greift in die Tasten des Keyboards und singt den Platters-Hit "Only you". Und bevor die Szene ins allzu Schmalzige abgleitet, grinst er und beginnt zu hecheln: ein cooler Typ.