St. Leon-Rot. "Was lange währt, wird endlich gut." Unter diesem Motto stand das lang ersehnte Einweihungsfest für den Anbau des Kinderhauses St. Josef in St. Leon. Die Segensfeier fand mit Kindern, Eltern und vielen geladenen Gästen im neu gestalteten Hof des Kinderhauses statt. Pfarrer Manfred Woschek spendete dem neuen Anbau sowie dem Hof den Segen Gottes.

Architekt Rainer Mertel lieferte in seiner Ansprache viele interessante Daten. So wurde mit der Entwurfsplanung für die Erweiterung schon vor knapp fünf Jahren begonnen. Der Baubeginn war Ende 2014, die Bauzeit betrug 17 Monate. Mit dem Anbau wurde eine zusätzliche Nutzfläche von 322 Quadratmetern geschaffen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf fast eine Million Euro, worin allerdings die Kaufsumme des Grundstücks enthalten ist. Die reinen Baukosten inklusive Außenanlangen, Möblierung und Nebenkosten belaufen sich laut dem Architekten auf knapp über 850 000 Euro. Am Bau waren nach seinen Worten insgesamt 36 Firmen und Planungsbüros beteiligt, wovon 15 aus St. Leon-Rot kommen.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger, wies darauf hin, dass das Kinderhaus St. Josef das älteste in St. Leon-Rot sei und 1987/88 erstmals renoviert wurde. Die Gemeinde habe den Kauf des Grundstücks mit einem Zuschuss in Höhe von 75 000 Euro sowie die bauliche Erweiterung mit einem Zuschuss in Höhe von fast 550 000 Euro unterstützt. Der Bürgermeister sagte, dass mit dem Anbau zwei Aufgabenstellungen gelöst werden sollten. Zum einen wollte man das Raumprogramm so zeitgemäß ergänzen, dass das Kinderhaus seinem heutigen Bildungsauftrag gerecht werden kann. Zum anderen ging es darum, künftig die Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Mit der zweigeschossigen Erweiterung des Kinderhauses St. Josef stehen nach seinen Worten nun zusätzlich ein Werkraum, ein Personalraum, ein weiterer Sanitätsraum, ein Essraum mit Küche sowie die notwendigen Schlafmöglichkeiten zur Verfügung.

Kinderhaus-Leiterin Andrea Weis bedankte sich für die Ansprachen und erläuterte den weiteren Ablauf des Einweihungsfestes. Zur Verköstigung der vielen Gäste gab es eine Grillstation, einen Crêpes-Stand sowie eine große Auswahl an Getränken und Kuchen. Auch eine Baumpflanzaktion fand statt. So wurde ein Apfelbaum als Symbol des Neuanfangs gepflanzt, passend zum Lied der Schulanfänger ("Komm bau ein Haus, das uns beschützt; pflanz einen Baum, der Schatten wirft …)").

In den Gruppenräumen sowie den neuen Räumen im Anbau wurden verschiedene Aktionen für die Kinder angeboten, die von den Erziehern betreut wurden. Dazu gehörten unter anderem eine Märchenstunde, eine Schätzfrage und eine große Tombola, die von vielen Firmen und Geschäften aus der Gemeinde und dem Umkreis unterstützt worden war.