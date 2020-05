Walldorf. (seb) Mit dem "Jugendforum" hat die Stadt den Walldorfer Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, ihre Wünsche und Anliegen zu äußern. Vier Gruppen hatten sich im vergangenen Jahr gebildet und ihre Projekte im Februar dem Gemeinderat vorgestellt. Eines davon ist "ein Platz zum Treffen, Musik hören und quatschen", wie Bürgermeisterin Christiane Staab in der jüngsten Gemeinderatssitzung augenzwinkernd sagte. Mehrheitlich beschloss der Rat, einen öffentlich zugänglichen Platz am Alten Wieslocher Wasserwerk anzulegen und dafür außerplanmäßige 40 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Dr. Gerhard Mayer (SPD) stimmte dagegen, Klaus Winnes (SPD) enthielt sich.

Das Grundstück liegt zwischen Wieslocher Straße und L 723 und war bisher an den Naturschutzbund Walldorf (NABU) verpachtet. Der Vertrag wird zum November gekündigt, wie Stadtbaumeister Andreas Tisch erklärte. Man betrachte das Gelände - auch nach Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde - aber als wertvoll entwickelten Naturraum und wolle die Eingriffe minimieren. Zwischen Wasserwerk und Radweg soll ein Platz für 20 bis 30 Jugendliche geschaffen werden, unter anderem mit Überdachung und Feuerstelle. Allerdings sind laut Tisch wegen des hohen Aufwands noch keine Toiletten vorgesehen - das stieß im Rat allgemein auf Kritik - und auch von einer Stromversorgung sieht man ab. In der weiteren Planung werde man prüfen, ob Toiletten installiert werden können, so Tisch. Zu beachten seien hierbei auch die zusätzlichen entstehenden Kosten.

"Ein Betrag, den wir investieren sollten", sind die 40 000 Euro für Werner Sauer (CDU), der auch Pate der Jugendgruppe ist, die sich öffentliche Plätze wünscht. Sauer drückte seine Freude über die Einsatzbereitschaft der Jugendlichen aus und sprach sich dafür aus, sie zu honorieren. Der bevorzugte Standort habe den Vorteil, "nicht zu weit vom Schuss" zu sein, so Sauer.

"Ein Versuch" ist dieser Platz für Dr. Hans Hermann Bowitz (FDP). Die rechtlichen Rahmenbedingungen gelte es noch zu klären, schließlich liege die Verantwortung bei der Stadt. Man gebe den Jugendlichen "einen Vertrauensvorschuss", so Hans Wölz (Grüne). Das Ja zum bevorzugten Standort der Jugendlichen sei "ein Zeichen, dass wir sie ernst nehmen". Das Jump müsse den Platz mitbeaufsichtigen und mitgestalten, meinte Wölz. Die Kosten wolle er "auf 40 000 Euro gedeckelt wissen".

Die SPD erkenne den Bedarf der Jugendlichen an einem öffentlichen Treffpunkt an, erklärte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Innerhalb der Fraktion sei man aber uneins, welcher Standort gewählt werden sollte. Die Fraktionsmehrheit sei für den am Wasserwerk, sagte sie: Da wolle man dem Wunsch der Jugendlichen entgegenkommen. Andrea Schröder-Ritzrau hob die Bedeutung der Mitwirkung der Jugendlichen und der Begleitung durch das Jump hervor.

Zunächst beantragte sie eine getrennte Abstimmung: über die Errichtung des Platzes und dann über den Standort. Doch um die Diskussion, die sich daraufhin entwickelte, abzukürzen, zog Dr. Gerhard Mayer den Antrag wieder zurück und erklärte, er sei gegen den Standort am Wasserwerk. Dort sehe er "die Konflikte vorprogrammiert", etwa mit den anderen Jugendlichen, die sich einen Bolzplatz wünschten, und mit den Bewohnern des Neubaugebiets Walldorf-Süd (zweiter Bauabschnitt). Er sprach sich für den Skater-Park nahe der Autobahnauffahrt aus, dort könne man einen solchen Platz auch mit geringerem Aufwand anlegen.

Darauf wandte Gunter Glasbrenner (FDP) ein, dass ihm natürlich jede Wiese an der Autobahn lieber sei als ein vom NABU gepflegtes Gebiet. Doch sollte man "nicht wider besseres Wissen den Jugendlichen einen Standort zuordnen, den sie nicht wollen. Werner Sauer meinte, der Skaterpark werde nicht gut angenommen, weil er zu weit außerhalb liege.

Zwar außerplanmäßig, aber sinnvoll: So sah der Rat einhellig einen zusätzlichen Umbau der Schillerschule mit Kosten von 96 000 Euro an. Im Zug der Umbauarbeiten am Bauteil 2 ("Altes Gymnasium") soll eine interne Anbindung an das erweiterte ehemalige Hauptgebäude geschaffen werden. Wie Andreas Tisch erläuterte, könnten so zum einen die Wege für die Schüler verkürzt und zudem der notwendige weitere Fluchtweg angelegt werden, ohne dass eine Außentreppe - für die ohnehin wenig Platz da sei - angelegt werden müsse. Die neue Maßnahme werde im Zug der übrigen Umbauarbeiten umgesetzt, eine zusätzliche, länger andauernde Baustelle werde so nicht geschaffen.

Einstimmig entschied man auch, die Stelle des Ersten Beigeordneten, die seit Dieter Astors Zurruhesetzung im August 2010 nicht besetzt ist, neu auszuschreiben. "Es geht um die Einsparung einer Beigeordnetenstelle", betonte Bürgermeisterin Staab. Derzeit sind sowohl in der Hauptsatzung als auch im Stellenplan zwei Beigeordneten-Stellen vorgesehen. Das änderte man nun und Beigeordneter Otto Steinmann wird sich auf die neue Stelle bewerben.