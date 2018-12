Östringen. (jubu/mare) Die Rauchwolke war weit über Östringen zu sehen: In der Herrmannstraße in Tiefenbach ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand einer Scheune gekommen.

Die Feuerwehr ist im Einsatz. Ersten Informationen zufolge konnten die Brandschützer das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Weitere Informationen folgen.