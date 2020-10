Östringen. (stoy) Seit dem heutigen Mittwoch dürfen die 101 Schülerinnen und Schüler sowie die zehn Lehrkräfte des Leibniz-Gymnasiums Östringen (LGÖ) wieder in die Schule. Wegen eines Corona-Infizierten in der Jahrgangsstufe 1 – durch das G 9-Modell des LGÖ die zwölfte Klasse – mussten alle direkten Kontaktpersonen in 14-tägige Quarantäne. "Ab heute sind alle Schüler und Lehrer wieder im Präsenzunterricht, die Quarantänezeit ist zu Ende", erklärt Schulleiterin Ulrike Sauer-Ege im RNZ-Gespräch und ergänzt: "Zum Glück ist es nur bei einem Infizierten geblieben." Dies sei den guten Hygienemaßnahmen des LGÖ zu verdanken, ist sich Sauer-Ege sicher. "Wir haben die Situation so gut es geht für so eine große Schule geregelt."

Die Zahl der Corona-Infizierten am LGÖ bestätigte auch das Gesundheitsamt Karlsruhe: "Es sind keine positiven Fälle mehr hinzugekommen", versichert ein Pressesprecher auf RNZ-Anfrage. Ob der infizierte Schüler inzwischen wieder genesen sei oder nicht, dürfe das Landratsamt allerdings nicht der Öffentlichkeit preisgeben. Zwar hatten die einzelnen Quarantäneverfügungen der direkten Kontaktpersonen zu verschiedenen Zeitpunkten begonnen, allerdings endete am gestrigen Dienstag die letzte, weshalb ab heute wieder alle in die Schule gehen dürfen.

Während die Zwölftklässlerinnen und Zwölftklässler in ihrer Quarantäne Online-Unterricht bekamen, musste für die anderen betroffenen Klassen – die von einem Lehrer in Quarantäne unterrichtet wurden, aber in der Schule Präsenzunterricht hatten – eine andere Lösung gefunden werden. Deshalb schickten die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterialien von zuhause aus, die die Klassen dann im Vertretungsunterricht erledigen mussten. "Das war eine hohe Belastung für die Lehrer, die hier im Präsenzunterricht waren", berichtet Ulrike Sauer-Ege, denn die Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne kämen zu denjenigen, die wegen einer "normalen" Erkältung fehlten, noch dazu.