Die Bauarbeiten an der B 292 am westlichen Stadtrand (im Bild: Kreuzung mit der K 3586 und der Justus-von-Liebig-Straße) sowie im Ortskern schreiten voran. Foto: Braunecker

Östringen. (br) In Östringen gibt es gute Nachrichten zu den Bauarbeiten auf der Bundesstraße B292 im Ortskern und am westlichen Ortsrand. Die umfangreichen Tiefbauarbeiten in der Hauptstraße zwischen Kirchberg und Leiberg können Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Nachdem zunächst unter anderem neu verlegte Wasserleitungen und Kanäle an die Hauptsysteme angeschlossen werden mussten, ging es zuletzt um die Weiterführung des neuen kommunalen Nahwärmenetzes und um Leerrohre fürs schnelle Internet. Voraussichtlich am Dienstag wird die Fahrbahndecke wieder geschlossen. Nach der Aushärtung der Asphalt-Deckschicht kann die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wohl am Freitag, 28. Juni, aufgehoben werden.

Ende Juli wiederum nähert sich die Vollsperrung der B292 am westlichen Stadtrand dem Ende. Die Bauarbeiten zur Erneuerung des gut 600 Meter langen Abschnitts der B292 westlich der Einmündung der von Zeutern her kommenden Kreisstraße 3586 sowie für einen Kreisverkehr an der Einmündung der Industriestraße kommen gut voran. Hier werden rund 2,3 Millionen Euro investiert. Den weitaus größten Teil der Aufwendungen trägt der Bund.

Der nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechende Straßenuntergrund konnte seit Baubeginn am 15. April schon weitestgehend ausgetauscht werden, ein großer Teil der Tief- und Straßenbauarbeiten wurde erledigt. Jedoch waren unerwartet zusätzliche Aushubarbeiten angefallen. Zudem wird nun auch auf der Nordseite der Bundesstraße über eine Strecken von rund 100 Metern ein begleitender Geh- und Radweg hergestellt.

Nach der aktualisierten Zeitplanung des Regierungspräsidiums kann die Vollsperrung der Bundesstraße, die weite und zeitraubende Umfahrungen erforderlich macht, Ende Juli aufgehoben werden. Danach wird zunächst eine Fahrspur der B292, von Bad Schönborn in Richtung Östringen, wieder freigegeben. Ende August soll dann der Verkehr planmäßig wieder in alle Richtungen fließen. Lediglich kurzzeitig wird es dann an der Einmündung der Kreisstraße K3586, wo eine neue Ampel installiert wird, zu Verkehrsbehinderungen kommen.