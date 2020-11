Dielheim macht sich auf den Weg zum „Ökokonto“: Eingezahlt wird mit ökologischen Aufwertungsmaßnahmen, abgebucht durch Baumaßnahmen oder andere Eingriffe in die Natur. Im Gemeinderat wurden Ideen diskutiert wie das Anlegen von Blühwiesen, die naturnahe Gestaltung von Bächen und sogar das Freiräumen von Böschungen an der Autobahn. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Dielheim. Mit einer Kapitalbildung der besonderen Art befasste sich Dielheims Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die Aufwertung von Lebensräumen, die Besserung der Bedingungen für vorhandene Tiere und Pflanzen und das Mehren des Artenreichtums sollen künftig auf ein "Ökokonto" eingezahlt werden. Mit diesem Guthaben könnten dann künftige Eingriffe in die Natur, etwa Bauvorhaben, noch vor dem Start zumindest teilweise ausgeglichen werden, was den Planungs- und Genehmigungsprozess vereinfachen und beschleunigen soll. Die Zustimmung erfolgte einhellig.

Den Knackpunkt des Ökokontos bildet die Differenz zwischen Ist-Zustand und wahrscheinlicher Entwicklung bei passender Pflege. Das legte Diplom-Geoökologin Annegret Wahl vom Institut für Botanik und Landschaftskunde in Karlsruhe dar. Die Gemeinde gehe eine langfristige Verpflichtung ein: Sie müsse ein Stück Natur nehmen und es dauerhaft aufwerten, nur dafür gebe es "Ökopunkte". Grundsätzlich gelte: "So lange der Eingriff dauert, so lange muss die Ausgleichsmaßnahme angelegt sein." Sie sprach in ihrem Vortrag von einem Zeithorizont von mindestens 25 Jahren.

So wertvoll der Bestand sein mag: Was die Gemarkung derzeit bietet, kann nicht bereits als Guthaben betrachtet werden – das Ökokonto startet quasi bei Null. Wie es gefüllt werden könnte, legte Annegret Wahl anhand zahlreicher Beispiele dar: "Schönes Aussehen genügt nicht, für den Naturhaushalt muss ein echter Mehrwert geschaffen werden." Und das freiwillig: Die Gemeinde dürfe nicht aus einer Verpflichtung heraus handeln und auch keine Fördermittel erhalten.

Die Konzeption, die Annegret Wahl und ihre Kollegen in den vergangenen drei Jahren erstellt haben, ist vielfältig und detailliert, doch bleibt klar dem Gemeinderat vorbehalten, welche Maßnahmen tatsächlich angegangen werden.

Die Untersuchungen beschränkten sich vorerst auf Grundstücke, die schon in Gemeindebesitz sind. Verschiedene Schutzgüter wurden betrachtet, wie Wahl erläuterte: Boden, Tier- und Pflanzenwelt, Wasserhaushalt, Klima und Artenvielfalt. Jede der Maßnahmen muss regionalspezifisch sein, also zur Kraichgau-Landschaft passen.

Die Gemarkung Dielheims ist laut der Geoökologin geprägt von den mit Löss überdeckten Hängen sowie von der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, die bis zu 2000 Jahre zurückreicht. Zu den im Konzept enthaltenen Vorschlägen gehören das Schaffen oder Kultivieren von artenreichen Magerwiesen und Magerrasen, Säumen und Randstreifen, Böschungen an Bächen oder auch an der Autobahn, Feldern mit diversen Wildkräutern, offenen Lösswände und Hohlwegen oder naturnahen Wäldern.

Als Kandidaten für eine Aufwertung nannte Annegret Wahl zunächst Dielheims Bäche und ihre Ufer, die naturnäher gestaltet werden könnten. Denkbar sei, Hochstaudenfluren oder Röhrichtbestände zu entwickeln ebenso wie Auwaldstreifen gezielt anzulegen.

An den Hängen der Kraichgauhügellandschaft ist Erosion ein großes Thema. Damit Niederschläge nicht mehr so viel wertvollen Boden abtragen, sind Hecken und Baumreihen als Barrieren oder großflächiger Pflanzenbewuchs, der den Boden "festhält", denkbar.

Im Wald könnten "Refugien" ausgewiesen werden, in die der Mensch nicht mehr eingreift. Mehr Ökopunkte brächte es aber, Eichenwälder zu pflanzen, so Wahl: "Diese Baumart beherbergt die meisten heimischen Tiere." Mehr Wald ist allerdings nicht unbedingt ein lohnenswertes Ziel, so Annegret Wahl: Viele Tiere bevorzugten Freiflächen, auch seien "offene Bereiche für eine spontane Vegetationsentwicklung" wünschenswert.

Positive Nebeneffekte, die den Ökokontostand aber nicht erhöhen, sind eine für die Naherholung noch attraktivere Landschaft und ein milderes Lokalklima mit Grünland, das in heißen Sommern die Luft kühlt.

Die Geoökologin stellte noch weitere Maßnahmen in den Raum und sorgte für Diskussionsstoff. Beispielsweise mit der Idee von "grünen Gürteln" an den Ortsrändern: Dies müsse man mit den städtebaulichen Entwicklungszielen abwägen, hieß es. Ebenso wichtig schien allen die Abwägung mit forst- und landwirtschaftlichen Belangen.

Dass Landwirte oder andere Privatleute Flächen für eine Aufwertung zur Verfügung stellen, wollte Annegret Wahl nicht von vornherein abblocken: "Aber ich bin nicht dafür, beste Ackerböden zu nehmen, um das Ökokonto zu füllen, das ist kein gutes Konzept."

Ernüchternd wirkten zunächst die Erläuterungen zum Wert eines Ökopunkts. Im Konzept werden den vorgeschlagenen Maßnahmen zum Beispiel acht oder auch 26 Ökopunkte je Quadratmeter zugeordnet. Ein Hektar Neubaugebiet aber könnte laut Wahls grober Schätzung durchaus mehrere hunderttausend Punkte erforderlich machen.

Die nächsten Schritte zum Ökokonto sind eine genauere Betrachtung geeigneter Flächen mitsamt konkreten Umsetzungsplänen, die dem Rat dann zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Aufklären und Sensibilisieren der Bürgerinnen und Bürger gehört fest dazu. Neue Ideen seien willkommen, sagte Annegret Wahl – und erhielt prompt welche, unter anderem zur Pflege vernachlässigter Streuobstwiesen.

"Was lange währt, wird endlich gut", lobte Klaus Eberle (CDU) das Konzept. Josef Blum (SPD) meinte ebenfalls: "Es liest sich hervorragend" und sei logisch aufgebaut. Obwohl sie mitgehen konnte, hinterfragte Ute Sendner (Bürgerinnen) wiederum den Rechtsrahmen hinter dieser Art der "Kapitalumwandlung" auch mit Blick auf den Verkauf von Ökopunkten an andere Kommunen.

Der Handel sei nicht bundesweit möglich, schränkte die Geoökologin ein: nur in der direkten Umgebung und damit im annähernd gleichen Naturraum. Außerdem schränke jede Kommune, die Ökopunkte verkaufe, sich und ihre Entwicklung ein. Bürgermeister Thomas Glasbrenner hielt auch angesichts des Aufwands für unwahrscheinlich, dass Dielheim jemals dazu komme, Geld mit Ökopunkten zu verdienen.