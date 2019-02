Wiesloch. (hds) Im ersten Quartal 2021 soll es mit der Bebauung des zweiten Abschnitts im Gebiet "Äußere Helde" losgehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats präsentierte Frank Schröter für die Verwaltung den derzeitigen Stand. In seinem Rückblick umriss er die jüngste Historie, erwähnte die Reduzierung der Planungen von drei auf zwei Bauabschnitte und verwies auf den städtebaulichen Entwurf für das Areal, den der Gemeinderat im Dezember 2016 mehrheitlich gegen die Stimmen von SPD und Grünen beschlossen hatte. "Der entsprechende Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde im April 2016 verabschiedet", so Schröter. Bereits im Juni 2015 hatte der Rat sich dafür ausgesprochen, keine weiteren Planungen voranzutreiben und es bei zwei Bauabschnitten zu belassen.

Für den Gemeinderat hat sich seitdem, so die kritischen Stellungnahmen, zu wenig getan. Von einem "Trauerspiel" sprach der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Dr. Fritz Zeier, und fügte hinzu, es müsse nun möglichst schnell mit der Vermarktung begonnen werden, um aus der ganzen Sache finanziell "mit einem blauen Auge" rauszukommen. Werner Philipp (CDU) zeigte sich gar "schockiert", angesichts der Kostenentwicklung müsse man das Projekt so schnell wie möglich umsetzen. Stefan Seewöster (Fraktionsgemeinschaft WGF/ AWL) stellte die Frage, warum es so lange dauert, bis ein aus seiner Sicht "relativ kleines Baugebiet" realisiert werden kann. Auch Bernd Lang (FDP) sprach davon, es sei "unglaublich, wie lange das alles dauert".

Ebenfalls diskutiert wurde eine von der Verwaltung vorgeschlagene Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Erschließungsträger Wüstenrot. Susanne Merkel-Grau (Grüne) sagte, bereits beim ersten Bauabschnitt habe Wüstenrot "uns beschädigt und jetzt soll es weitergehen?". Schröter räumte Schwierigkeiten bei der Abwicklung mit Wüstenrot ein, man habe seitens der Stadt dann viele Aufgaben übernommen. Im Hinblick auf eine schnelle Abwicklung sei eine verstärkte Zusammenarbeit jetzt notwendig, um die anstehenden Aufgaben und vor allem die Vermarktung der Grundstücke zeitnah umzusetzen. "Zudem sind wir an Wüstenrot nach wie vor vertraglich gebunden", fügte OB Dirk Elkemann hinzu. Denn trotz schlechter Erfahrungen hoffe man, dass Wüstenrot "aus den Fehlern der Vergangenheit" gelernt habe. Klaus Deschner (CDU) forderte eine juristische Prüfung der Fortführung der Kooperation.

So soll der zweite Abschnitt des Wieslocher Neubaugebiets Äußere Helde aussehen. Die Erschließung erfolgt über den Apfelweg. Plan: Stadt Wiesloch

Zum Sachstand: In diesem Jahr soll eine Entscheidung über die Wärmeversorgung im zweiten Bauabschnitt fallen, das Verkehrsgutachten wird aktualisiert, die Ausarbeitung und Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs sollen im zweiten und dritten Quartal erfolgen, außerdem müssten noch die Ansprüche der Alteigentümer in diesem Gebiet abschließend geklärt werden und auch die Wärmeversorgung stehe auf der Abarbeitungsliste. Die Ausschreibung der Erschließung und der Beginn der Grundstücksvermarktung sind nach Schröters Ausführungen für das 1. Quartal 2020 vorgesehen. "Wir haben bereits viele Interessenten für die Grundstücke, so zwischen 200 und 300", informierte er. Allerdings müsse, so einige Gemeinderatsmitglieder, bezweifelt werden, ob alle aufgrund der zeitlichen Verzögerung nach wie vor Interesse haben.

Klaus Rothenhöfer (SPD) hatte zuvor auf die Schuldenlast verwiesen. "Wir liegen jetzt bereits bei mehr als 11,6 Millionen Euro." Nach seinen Worten kommen weitere sechs Millionen Euro auf die Stadt zu. Bei einem Quadratmeterpreis von etwa 570 Euro könne man für das 22.000 Quadratmeter große Areal bestenfalls 12,5 Millionen Euro erzielen. Schröter hatte zuvor den aktuellen Schuldenstand aufgeführt und ergänzt, bis Ende dieses Jahres werde dieser auf rund 11,9 Millionen anwachsen. Denn es fallen Zinsen in Höhe von etwa 120.000 Euro an und für Planungs- und Rechtsberatung nochmals die gleiche Summe. "Für den Haushalt eine Katastrophe", bemängelte Susanne Merkel-Grau.

Der zweite Bauabschnitt umfasst 41 Grundstücke, die ringförmig angeordnet sind und in einer Größe von etwa 520 bis etwas mehr als 1200 Quadratmeter zu Verkauf angeboten werden. Gebaut werden freistehende Einfamilienhäuser mit maximal zwei Geschossen und einem begrünten Flachdach. Im mittleren Bereich wird eine Streuobstwiese mit entsprechendem Baumbestand das Herz des Gebiets bilden. Die Verkehrsanbindung ist über den Apfelweg vorgesehen. Da dort drei öffentliche Parkplätze entfallen werden sechs neue Stellmöglichkeiten geschaffen. In der ringförmigen Straße im neuen Bauabschnitt besteht später die Möglichkeit, an 32 Stellen im sogenannten "öffentlichen Bereich" Fahrzeuge abzustellen, für die Hauseigentümer sind Garagen auf den jeweiligen Grundstücken vorgesehen. Die Straße wird mit einer Baumbepflanzung, die in den einzelnen Vorgärten vorgesehen ist, aufgewertet. Für Fußgänger ist eine Verbindung zum Apfelweg sowie zu den bereits vorhandenem Wegen im südlichen und östlichen Teil vorgesehen.

Da das Gelände nach Osten hin ein Gefälle aufweist, wird das Oberflächenwasser in ein Regenrückhaltebecken östlich der Bebauung entwässert. Dieser etwa 2000 Quadratmeter große Bereich soll naturnah ausgebildet werden, da er den Übergang zur Landschaft bildet. Die Häuser sind allesamt nach Südwesten ausgerichtet, um einen optimalen Lichteinfall zu gewährleisten. Der Bereich zwischen dem ersten und zweiten Bauabschnitt entlang des Dielheimer Wegs könne als Naherholungsfläche genutzt werden. Dort werden Baumgruppen, Spielinseln und Sitzmöglichkeiten angebracht. Die Fläche westlich, also in Richtung des ersten Bauabschnitts, wird nach den beschlossenen Planungen nicht bebaut und dient als Verbindungsfläche.