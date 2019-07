Wiesloch. (hds) Es war eine Zeitreise zurück in das 13. Jahrhundert, als der heutige Wieslocher Stadtteil Schatthausen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Man schrieb das Jahr 1294, als der Ritter Sifrid auf den Plan trat. Gemeinsam mit seiner Frau Willeburgis und Sohn Berthold gründeten sie "Schadehusen". Es handelte sich um einen Hof, den sie von Diabolo de Mure, dem "Teufel von Mauer", gekauft hatten und diesen an den Speyerer Kanoniker Heinrich von Fleckenstein veräußerten. Das entsprechende Vertragswerk hat nun 725 Jahre überdauert und ist der Beweis für die erste urkundliche Erwähnung Schatthausens.

Das wurde entsprechend gefeiert. Unter dem Motto "Ein Wochenende im Mittelalter" wurde vieles geboten, was in jenen Tagen das Leben der Menschen bestimmte. Rund um das Wasserschloss der Familie Göler von Ravensburg funkelten Schwerter im gleißenden Sonnenlicht, Handwerker zeigten, wie vor mehr als 700 Jahren gewerkelt wurde, und auch die Verköstigung der zahlreichen Besucher orientierte sich an den früheren Gegebenheiten.

Begonnen hatte das historische Fest bereits am Freitag mit einem Minnesängerabend (darüber berichtet die RNZ noch gesondert), ehe am Wochenende dann der beeindruckende Rückblick auf dem großen Gelände am Wasserschloss auf dem Programm stand. Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, in Zivil erschienen, meinte scherzhaft bei der Begrüßung, er sei zumindest ein "mittelalter Mann". Er informierte die Besucher über die Geschichte Schatthausens und lobte vor allem das Organisationsteam rund um Barbara Dortants, Elfriede Imbeck und Harry Schilles. "Sie haben sich über einen langen Zeitraum mit diesem Großereignis beschäftigt und etwas wirklich Tolles auf die Beine gestellt", zollte er Anerkennung. Da stimmte alles, von der Kleidung an den jeweiligen Zelten angefangen über einen Einblick in das Treiben der Kreuzfahrer bis hin zur Lagerromantik. Bei der Gruppe "Apostata Equitis" gab es beispielsweise Einblicke in mittelalterliches Kochen, in einer Schmiede wurde ganz besonders schweißtreibend gearbeitet und nur wenige Meter weiter waren Drechselarbeiten zu bestaunen. Bei der Eröffnung und auch später waren Musiker und Gaukler unterwegs, ein Badehaus konnte besichtigt werden und für die kleineren Gäste gab es Puppenspiel und zudem eine Drachenboot-Schiffschaukel. Am Rand des Verpflegungsbereichs konnte man sich über den Getreideanbau mit Sortenbezeichnungen wie "Zollernspitz", eine Art Winterdinkel, von damals informieren und im Verlauf des Tages beim Brotbacken mitmachen.

Nach der Eröffnung zog es viele Gäste, den hohen Temperaturen geschuldet, an die "Tränken", um dort Kühlendes zu erwerben. Most, Met und Wein und natürlich Wasser waren die Renner, Spießbraten mit Fladenbrot, Kochkäse, feurige Wurst und später auch Kaffee und Kuchen wurden geboten. All dies im schattigen Bereich rund um das Mühlrad. Die Knirpse vom Kindergarten und der Grundschule sorgten mit ihren Beiträgen für beste Stimmung, es wurde gesungen und der "Rattenfänger von Hameln" aufgeführt.

Schatthausens Ortsvorsteher Fritz Sandritter, zünftig als Schultheiß daherkommend, verwies auf eine Replik der Urkunde aus dem Jahr 1294, die man kaufen konnte. Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer hatte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls in einem "Obrigkeitsgewand" aus dem 13. Jahrhundert zu erscheinen. "Wir haben hier am Wasserschloss einen optimalen Platz gefunden", dankte Barbara Dortants der Familie Göler von Ravensburg mit einem Rosenstock. Die dreiflügelige, dreigeschossige Anlage wurde im Jahr 1828 von den Freiherren Göler von Ravensburg erworben und ist noch heute im Besitz der Familie.

Für viele der Protagonisten war das Wochenende wegen der Hitze sehr anstrengend, vor allem für jene, die mit ihrer nicht gerade sommerlichen Kleidung so einiges erdulden mussten. Der Töpfer, der mit viel Geschick Gebrauchsartikel formte, hatte es dabei etwas leichter, hatte er doch ein schützendes Dach über seiner Töpferscheibe gespannt. In seiner Nachbarschaft konnte man Kopfbedeckungen für die damalige Damenwelt bestaunen. "Wir befinden uns hier auf historischem Boden", hatte Harry Schilles bei der Begrüßung informiert und versprach, Mittelalter "zu leben und mitzuerleben". Und dem war so, ob beim Bogenschießen oder den vielfältigen Einblicken in die Zeit der Ersterwähnung Schatthausens. Von den Besuchern gab es daher uneingeschränktes Lob, das von "einmalig" bis hin zu "alles liebevoll gestaltet" reichte.