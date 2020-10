Wiesloch. (brau) Wo ist die Fohlen-Plastik, die wahrscheinlich bis Mitte der 1980er Jahre im Hof der Gerbersruhschule stand? Diese Frage bewegt auch die vielen Leser, die der RNZ ihre Einschulungsfotos vor der Plastik zur Verfügung gestellt haben. In der heutigen Ausgabe drucken wir drei dieser Fotos ab. Unterdessen teilt der Kulturverein Johann Philipp Bronner, der die Suche initiiert hat, mit, dass von privater Seite eine Belohnung von 300 Euro zur Wiederbeschaffung der Plastik ausgesetzt wurde.

Bernhard Felkel wurde am 2. Mai 1962 in die Gerbersruhschule eingeschult. "Damals war es noch nicht so ein großes Pipapo", erinnert er sich. Erst mussten alle in einer Reihe stehen, dann wurde man in das Klassenzimmer geführt "und nach der ersten Schulstunde wurden die Bilder vor der Fohlenplastik gemacht", erzählt Felkel. Die Fohlen standen dem 65-Jährigen zufolge am Eingang des neuen Teils der Gerbersruhschule, rechts auf einem Podest. "Die Fohlen standen immer am selben Platz, bis zum Umbau der Schule – danach waren sie weg", blickt Felkel zurück.

Gut an das Einschulungsbild von 1968 kann sich auch Marion Kirsch aus Wiesloch erinnern. "Ich glaube, dass das Foto ein Fotograf gemacht hat, weil sie es als Postkarte entwickelt wurde", berichtet sie beim Besuch in der Redaktion. Den Aufruf in der RNZ hat sie gleich per "Whatsapp" an ihre ehemalige Klassenkameraden geschickt. "Vielleicht haben die ja auch noch Bilder", vermutet Kirsch. Bis heute habe man Kontakt zueinander, treffe sich – allerdings in den Zeiten vor Corona – auch noch regelmäßig zu Stammtischen.

Marion Kirsch wurde 1968 eingeschult, das Foto wurde als Postkarte entwickelt. Foto: Privat.

Ingeborg Scheid aus Rauenberg kann sich ebenfalls noch gut an die Plastik erinnern: "Mein Mann filmte immer die Sommertagszüge auf dem Schulhof. Auf dem Filmmaterial sind die Fohlen im Hintergrund zu erkennen", berichtet Scheid. Leider habe sie heute keinen Zugriff mehr auf diese Aufnahmen. Allerdings hat sie das Einschulungsfoto ihres Sohnes Rolf, der am 10. September 1968 an die Gerbersruhschule kam. Er kann sich nicht mehr an viel erinnern – aber daran, wie er mit der Schultüte vor den Fohlen abgelichtet wurde, schon.

Die Plastik wurde von der in Heidelberg geborenen Künstlerin Else Bach geschaffen, Karin Hirn, die Vorsitzende des Kulturvereins Johann Philipp Bronner, hat sich auf die Suche nach den beiden Fohlen gemacht. Sie vermutet, dass die Plastik aus Terrakotta bei den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Mitte der 1980er Jahre vom Schulhof verschwand. Wohin ist aber ein Rätsel. Hirn ist sich sicher, dass die Pferde noch irgendwo in Wiesloch stehen. "Das ist eine vertrackte Situation, aber ich bleibe dran", versichert sie.

Bernd Felkel wurde 1962 eingeschult. Ein Foto vor den Fohlen war sozusagen „Pflicht“. Foto: Privat.

Von privater Seite wurde deshalb eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgelobt: Wer Hinweise zur Wiederbeschaffung der Figur machen kann – vielleicht rettete sie ja jemand beim Umbau vor der Zerstörung – meldet sich beim Bronner-Verein unter Telefon 0 62 22/8 19 35. Die Hinweise werden vertraulich behandelt.

Info: Wer weitere Bilder von den Fohlen hat, meldet sich per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de oder unter Telefon 0 62 22/58 76 73 50.