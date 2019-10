Walldorf. (rö) "Wir feiern vom 1. Januar bis zum 31. Dezember", blickt Bürgermeisterin Christiane Staab voll Vorfreude aufs kommende Jahr. Dann liegt es 1250 Jahre zurück, dass Walldorf (als "Waltdorf") erstmals im Lorscher Codex erwähnt worden ist. Ein Stadtjubiläum, an dem sich viele beteiligen werden, "weil es gelungen ist, die Menschen zu begeistern", wie die Bürgermeisterin sagt.

Neben dem Jubiläumsbuch (siehe Artikel rechts) und einer eigens gestalteten Sonderbriefmarke (kleines Bild: Stadt), die im Jubiläumsjahr im Rathaus verkauft werden wird, stellt eine 32-seitige Broschüre das umfangreiche Jubiläumsprogramm vor. "Die soll ein Begleiter durchs Jahr sein und die Vorfreude wecken", sagt Lis Böttcher, bei der Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Beinhaltet ist auch ein Rückblick auf die 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren, von der es zwar nur wenige Bilder im Stadtarchiv gibt, dafür aber "interessante Artikel" aus der RNZ, verfasst vom langjährigen Mitarbeiter Robert Wieser.

Walldorf feiert das ganze Jahr über

Der Fokus liegt aber auf den Veranstaltungen: "Unser Ziel war, dass wir alle einbeziehen", erläutert der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Deshalb lassen viele Vereine, Organisationen und Kirchen ihre traditionellen Veranstaltungen 2020 unter dem Dach des Jubiläumsjahrs stattfinden - vom "Kaffeeklatsch für Senioren" der Generationenbrücke über das Gockelfest der Kleintierzüchter bis hin zum Adventskonzert der Stadtkapelle.

Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahrs soll der große Festumzug am Sonntag, 10. Mai, werden, bei dem die Werbegemeinschaft die Stadt unterstützt und der Sommertagszug miteinbezogen wird. "An diesem Wochenende sind auch die Partnerstädte eingeladen und es gibt schon erste Zusagen", so Steinmann. Teils werden die Partnerstädte sich auch am Umzug beteiligen. "Alle schwärmen noch", erinnert Steinmann an die beiden Waldkonzerte in den Jahren 2005 und 2008, das soll auch dieses Mal - am 18. Juli auf dem Areal des "Waldklassenzimmers" - so sein Unter der Gesamtregie von Timo Jouko Herrmann, der eigens ein Werk komponiert, das seine Premiere feiert, wird der Walldorfer Otto Lamadé die Heidelberger Sinfoniker dirigieren. Ein historischer Markt lädt am 19. und 20. September rund ums Astorhaus ein.

Damit nicht genug, stellt Andy Widder unter den Titeln "Walldorfer Sommer" (7. bis 16. August) und "Walldorfer Herbst" (23. Oktober bis 8. November) zwei Reihen mit insgesamt bis zu 15 weiteren Veranstaltungen zusammen. Die Stadt übernimmt die Schirmherrschaft und hofft auf neue Ideen und Konzepte für Veranstaltungen, gerne auch an ungewöhnlichen Orten. "Was kommt aus der Bürgerschaft? Wie können wir es sinnvoll verknüpfen?", ist Widder "gespannt, was bis 2. Dezember bei uns eintrifft", ob von Bürgern, Firmen oder Vereinen (Kontakt: Fachdienst Sport und Kultur, Lisa Schönberger, Telefon 0 62 27/35 11 52, lisa.schoenberger@walldorf.de).