Mit Walldorf im Wandel der Zeiten beschäftigt sich RNZ-Mitarbeiterin Kerstin von Splényi in ihrem neuen Kalender. Foto: privat

Walldorf. Das Jahr 2020 ist in Walldorf ein ganz besonderes. Die Astor-Stadt feiert ihr 1250-jähriges Jubiläum. Das war für Kerstin von Splényi, seit Jahren freie Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Zeitung, der Anlass, sich mit dem historischen Walldorf zu beschäftigen. Der Kalender "Walldorfer Zeitenwandel 2020" spürt den architektonischen und infrastrukturellen Erneuerungen nach.

"Vor allem die 1950er und 1960er Jahre waren, bedingt durch Krieg und Aufschwung, eine Zeit des Wandels", stellt die Wahlwalldorferin fest. Die intensive Recherche hat die meiste Zeit gekostet, erzählt sie. "Es hat viel Spaß gemacht, die Geschichten der alteingesessenen Walldorfer in Verbindung zu den aktuellen Veränderungen zu bringen." Die von ihr aufgespürten alten Motive hat sie an ungefähr gleicher Stelle neu fotografiert und historische Bilder den modernen gegenübergestellt. "Das war eine spannende Reise in die Geschichte."

Zum Kunsthandwerkermarkt in der Astoria-Halle am Wochenende, 9. und 10. November, freut sich Kerstin von Splényi darauf, den Kalender präsentieren zu können. "Ich hoffe, nicht nur die Altwalldorfer haben Lust auf die Entdeckung der erstaunlichen Wandlungen." Außerdem ist er am ersten Wochenende des Walldorfer Weihnachtsmarktes vom 29. November bis 1. Dezember sowie im Schreibwarengeschäft "Paletti" erhältlich.