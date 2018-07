Präsident Willi Kempf erfüllte sich den lang gehegten Wunsch und schwebte per Tandemsprung am Fallschirm ins Stadion ein. Foto: Helmut Pfeifer

Walldorf. (rö) Der Präsident ging in die Luft: Beim Stadionfest zum 110-jährigen Bestehen des FC-Astoria Walldorf erfüllte sich Willi Kempf einen lang gehegten Wunsch und schwebte per Tandemsprung am blau-weißen Fallschirm ins Stadion im Dietmar-Hopp-Sportpark ein. Für die Punktlandung, von der Walldorfer Band "Edition 2" mit "Über den Wolken" umrahmt, gab es viel Applaus, während der zweite Vorsitzende Peter Grendel und Stadionsprecher Nils Lindner die Gäste begrüßten und die drei Mannschaften des Bambini-Turniers aus Mühlhausen, Reilingen und Walldorf mit Pokalen auszeichneten.

Mit einem Turnier der jüngsten Fußballer weihte der FC-Astoria Walldorf den neuen Bambini-Trainingsplatz im Dietmar-Hopp-Sportpark ein. Foto: Helmut Pfeifer

Mäzen und Ehrenmitglied Dietmar Hopp blickte in seiner Ansprache auf die Zeit der Vereinsgründung zurück: Ein Fußballer müsse damals viel Zeit gehabt haben, ohne iPhone oder Staus auf der Autobahn, "wahrscheinlich kannte er nicht mal das Wort Stress".

110 Jahre später, nach zwei Weltkriegen und einer technischen Entwicklung, die alle Erwartungen übertroffen habe, sei vor allem eins geblieben: "Die Leidenschaft für den Fußball." Hopp würdigte das "unglaubliche ehrenamtliche Engagement" im FC-Astoria und sagte, für ihn sei es "eine Herzensangelegenheit", den Sport in der Region zu unterstützen. Er sei "froh und stolz", dass er zur notwendigen Infrastruktur im Sportpark habe beitragen können.

Dass der FC-Astoria und die TSG Hoffenheim kooperieren, dokumentierten die Präsidenten Willi Kempf und Peter Hofmann (v.li.) nun auch offiziell. Foto: Pfeifer

In einer seit vielen Jahren hervorragend funktionierenden Kooperation mit dem ebenfalls von der Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützten Verein "Anpfiff ins Leben" trainieren hier neben der ersten und zweiten Mannschaft auch rund 700 Kinder und Jugendliche. "Der FC-Astoria bietet den Jugendlichen eine Perspektive und den Fans unvergessliche Momente", fasste es Hopp zusammen.

Präsident Willi Kempf war vor allem die jüngere Vergangenheit wichtig, in der sich viel getan habe. Im Dezember 2004 habe man abgeschlagen auf dem letzten Platz der Verbandsliga gestanden, dank der Hilfe von Dietmar Hopp ("der Verein hat ihm alles, wirklich alles zu verdanken") und des im März 2018 verstorbenen, langjährigen Anpfiff-Vorsitzenden Anton Nagl sei es dann aber "stetig aufwärts" gegangen. Sportlich bis in die Regionalliga und in den DFB-Pokal, wo die Siege gegen Darmstadt und Bochum Momente boten, "die wir nie vergessen werden".

FCA-Spieler Nicolai Groß testete den Fitnessraum im neuen Gymnastikgebäude. Fotos: Helmut Pfeifer

Und auch baulich wurden dem Sportpark immer wieder neue Elemente hinzugefügt: Jüngstes Kind ist das Gymnastikgebäude, das beim Stadionfest besichtigt werden konnte. Neu sind auch der Trainingsplatz für Bambini und Torleute, die Stehstufen am Kunstrasenplatz und ein TV-Podest für Kameras. Kempf dankte neben Hopp auch der Stadt Walldorf und dem Gemeinderat für die Unterstützung, dem langjährigen Gönner Gerd Oswald, der SAP, beim Stadionfest durch die Vorstände Luka Mucic und Christian Klein vertreten, und allen Sponsoren.

Für die Organisation des Fests überreichte Kempf Blumen an Aileen Trunk und ein Präsent an Jugendvorstand Reiner Philipp. Der Erlös aus Essen und Trinken an diesem Tag geht übrigens an das Hopp-Kindertumorzentrum am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg.

Bürgermeisterin Christiane Staab sagte in ihrem Grußwort, Fußball sei eine Sportart, die vieles vereine: Man lerne Werte wie Freundschaft und Teamgeist, sich unterzuordnen und zu gehorchen, zu gewinnen und zu verlieren, "alles, was unsere Kinder brauchen, damit sie glückliche Erwachsene werden". Auch deshalb unterstützten Gemeinderat und Stadt den Verein immer wieder gerne, die Anwesenheit vieler Stadträte beim Stadionfest sei ein "Zeichen der Verbundenheit" mit dem FC-Astoria.

Peter Grendel (v.l.), Gerd Oswald, Dr. Martin Lenz, Christiane Staab, Willi Kempf, Dietmar Hopp und Karl Klein. Foto: Pfeifer

"Weiter so, ich bin stolz auf euch", sagte die Bürgermeisterin. "Großen Respekt" äußerte Dr. Martin Lenz, Präsident des Badischen Sportbunds Nord, der Verein könne stolz auf das Geschaffene sein. Grüße und Glückwünsche des Badischen Fußballverbands überbrachte Verbandsjugendleiter Rouven Ettner.

Vorgestellt wurden die beiden Herren-Mannschaften mit ihren Neuzugängen: "Ich bin sehr positiv, dass wir in der Liga gut bestehen werden", sagte Matthias Born, Trainer der ersten Mannschaft. "Wir hoffen, eine gute Rolle in der starken Verbandsliga zu spielen", erklärte Andreas Kocher, Coach der nach dem Abstieg ordentlich verjüngten U 23. Und schließlich wurde noch offiziell eine Kooperationsvereinbarung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC-Astoria Walldorf unterzeichnet.

"Wir kooperieren schon seit Jahren, jetzt bringen wir auch die Unterschriften aufs Papier", sagte TSG-Präsident Peter Hofmann, der sich dann noch zu einer Wette verleiten ließ. Wenn die Hoffenheimer Deutscher Meister werden, geht es für ihn mit Willi Kempf zum nächsten Fallschirmsprung ebenfalls in die Luft.