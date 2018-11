Wiesloch. (pol/fro) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, einen blauen Opel Zafira und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt.

Die geschädigte Autohalterin stellte am Donnerstagnachmittag im Lerchenweg die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest; die genaue Unfallörtlichkeit kann jedoch nicht eindeutig ausgemacht werden. Der unbekannte Verursacher hatte das Auto im Bereich der hinteren rechten Stoßstange bis zur Beifahrertür gestreift und hierbei Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro angerichtet.

Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler davon aus, dass die Schäden durch einen Lkw oder einen Anhänger verursacht wurden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.