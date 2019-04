Wiesloch. (pol/mare) Dank der schnellen Reaktion einer Fußgängerin ging ein Unfall am Zebrastreifen in Wiesloch am Donnerstag - vergleichsweise - glimpflich aus. Die Unfallverursacherin flüchtete, wie die Polizei erzählt.

Aber der Reihe nach: Kurz nach 18 Uhr befuhr eine Fahrerin eines dunkelroten Kleinwagens die Gerbersruhstraße aus Richtung Schlossstraße kommend. In Höhe der Einmündung Gerbersruhstraße/Heidelberger Straße überquerte eine 24-jährige Fußgängerin die Straße auf dem Zebrastreifen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei stoppte die Autofahrerin aber nicht und erfasste die Fußgängerin in voller Fahrt mit dem linken Außenspiegel - die 24-Jährige konnte sich noch wegdrehen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Die Fußgängerin brach sich hierbei dennoch die Hand und erlitt diverse Prellungen.

Die Unfallverursacherin hielt nach dem Vorfall kurz an, sagte aus dem Fahrerfenster heraus, dass sie die Fußgängerin gar nicht gesehen habe, entschuldigte sich und fuhr weiter.

Die geschockte Fußgängerin ging aufgrund größer werdender Schmerzen am Freitagmorgen zu einem Arzt, der die genannten Diagnosen stellte.

Die flüchtige Fahrzeugführerin wurde wie folgt beschrieben: Mitte 20, mittelblonde gefärbte Haare mit Strähnchen, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, geschminkt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, kann sich melden unter der Rufnummer 06222/57090.