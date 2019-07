Walldorf. (pol/dore) Unbekannte brachen nach Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch brachial über die Eingangstür in ein Cafe in der Heidelberger Straße ein und knackten dort drei Geldspielautomaten auf.

Die Einbrecher nahmen mehrere tausend Euro Bargeld mit und flüchteten anschließend. Tatzeit soll laut Polizei zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr gewesen sein. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Walldorf ermittelt aktuell noch.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges gesehen haben, sollen sich beim Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227/841999-0 oder beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.