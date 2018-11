Dielheim-Horrenberg. (pol/mare) Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das teilen die Beamten mit. Kurz nach 9 Uhr waren zwei Männer aus Gambia in der Flüchtlingsunterkunft in der Mühlstraße in Streit geraten. Warum der 23-Jährige und der 26-Jährige aneinander gerieten, ist nicht bekannt.

Jedenfalls soll einer dabei mit zwei Küchenmessern, der andere mit einem Küchenbeil bewaffnet gewesen sein. Der 23-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung dann leicht Schnittwunden. Er ließ sich aber nicht vom Rettungsdienst behandeln.

Bei der Fahndung nach dem 26-Jährigen setzte die Polizei insgesamt fünf Streifen ein. Das lohnte sich: Der Mann wurde in der Ortsstraße gefunden, zwei Küchenmesser sichergestellt.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Polizeirevier Wiesloch gebracht. Später wurden sie am frühen Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittlungen laufen wegen des "Verdachts der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung", wie es abschließend in der POlizeimeldung heißt.