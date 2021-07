Vor 15 Jahren durfte die Gemeinde das Gewerbegebiet nur einseitig erschließen. Die zwischen der Straße und der Elsenz gelegene Fläche „Langwies“ musste als Vorrangfläche für den Hochwasserschutz frei bleiben. Elsenz-aufwärts gebaute Hochwasserschutzmaßnahmen lassen die Gemeinde nun auf eine Rücknahme der Restriktion hoffen. Denn weiteres Gewerbe will sich in Zuzenhausen ansiedeln. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Die Bürgermeister der Gemeinde haben bei einem Blick in die Regionalplanung seit Jahrzehnten stets dieselbe Klage. Bereits Otmar Butschbacher (1974–1998), dann sein Nachfolger Dieter Steinbrenner (1998–2018) oder jetzt der aktuelle Dorfchef Hagen Zuber, sie alle eint ein Fazit: "Zuzenhausen hat wenig Entwicklungsmöglichkeiten." Denn alle Bürgermeister sehen den Dorfkern nahezu komplett von Restriktionen umzingelt: Landschaftsschutzgebiete, Hochwasserschutzzonen, "regionaler Grünzug" und Flächen des vorbeugenden Grundwasserschutzes machen Gewerbe- oder Wohnbauflächen fast unmöglich.

"Fast keine weißen Flächen", stellte Zuber leicht frustriert vor dem Gemeinderat fest. Weißflächen im Regionalplan sind restriktionsfrei und meist die einzigen Entwicklungsmöglichkeiten. So eine Fläche sei zum Beispiel das Steinbruchareal über dem alten Dorfkern. Aber das sei weder für Wohnbebauung noch Gewerbe geeignet, war sich der Gemeinderat einig. "Ein toller Fleck Natur, Biotop mit Felswänden", das vielleicht gegen andere Flächen eingetauscht werden könne.

Anfragen nach Gewerbeflächen sind nach Zuber "immer wieder da". Doch die fehlen der Gemeinde. Die erschlossenen Gewerbegebiete Langwies/Rohrbusch und zuletzt Schlangenbruch sind bebaut. Der Verweis auf Gewerbeflächen in Nachbargemeinden zieht nicht. Die Gewerbetreibenden wollen, wie die Ansiedlungen zuvor, nach Zuzenhausen. Das Gewerbegebiet Schlangenbruch durfte die Gemeinde vor 15 Jahren nur einseitig erschließen. Die Fläche im Langwies rechts der Erschließungsstraße musste als Vorrangfläche für den Hochwasserschutz frei bleiben.

Jetzt setzen Bürgermeister und Gemeinderat Hoffnungen auf die inzwischen ausgebauten Hochwasserschutzmaßnahmen. In der Nachbargemeinde Hoffenheim wird Elsenz-aufwärts ein weiteres Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Eine neue Chance für die Fläche rechts der Gewerbestraße? Die Fläche im Gewann "Königin" sei zwar weniger hochwassergefährdet, doch sie an die Straßen anzuschließen wäre sehr aufwendig und keine echte Alternative. Denkbar wäre auch ein Gewerbegebiet jenseits B 45 und Bahnlinie im Gewann "Im Schlauch". Der hohe Erschließungsaufwand, die Bahnunterführung, dazu noch Kindergarten und Schule an der Zufahrt – die Gemeinderäte winkten ab. Dafür lohne es sich für die Fläche rechts der Gewerbestraße Schlangenbruch zu kämpfen. Direkter Anschluss zur B 45, zu Teilen bereits erschlossen, und wann war diese Fläche zum letzten Mal überflutet, argumentierten die Gemeinderäte. Zuber ist von dem Areal überzeugt, sieht im Hochwasserschutz aber eine hohe Hürde. "Es wird ein sehr, sehr dickes Brett, dort ein Gewerbegebiet auszuweisen."

Ähnlich bescheiden sind die Entwicklungspotenziale in der Wohnbebauung. Das Neubaugebiet "Zehn Morgen" ist erschlossen, komplett verkauft, und es wird dort intensiv gebaut. Könnte das sich anschließende Landschaftsschutzgebiet verkleinert oder verlegt werden, könnte es weitere Bauplätze geben. Eine Wohnbebauung im Häuselgrund sieht Zuber wegen der Nähe zum Sportzentrum kritisch. Eine Neubauerschließung in der Fortführung des Augrunds sei eigentlich unkompliziert, wenn hier nicht wieder ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz ausgewiesen wäre. Kein Hochwasser, sondern der regionale Grünzug zum vorbeugenden Grundwasserschutz, macht der Wohnflächenerweiterung im Gewann "Bei der Kelter" einen Strich durch die Rechnung.

Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung der Stellungnahme der Verwaltung zum Entwurf des Einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar zu. Jetzt stehen Bürgermeister und Gemeinderat vor dem schwierigen Weg durch die Gremien und Instanzen. Der Bürgermeister zeigte sich trotz der zu erwartenden Widerstände entschlossen. "Es geht um die Entwicklungsmöglichkeiten künftiger Generationen."