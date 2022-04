Zuzenhausen. (bs) Die letzten Arbeiten laufen auf vollen Touren, denn am Sonntag, 24. April, soll Zuzenhausen eine neue Attraktion haben: Tilmans Gartenwirtschaft am Kirchenweg. Ein Biergarten war schon immer der Lebenstraum von Braumeister Tilman Werner. In sechster Generation tritt er die Nachfolge in der Geschäftsführung der Dachsenfranz-Biermanufaktur an. Das Haus mit Brauerei, Hotel und Gasthaus wurde unter dem Wappen des Adlers im Jahr 1832 gegründet und ist der älteste Gewerbebetrieb in der Gemeinde.

Mit den Einschränkungen in der Corona-Pandemie schritt Tilman Werner, wie sein Vater Wilhelm Mitglied in der Gilde "Brauer mit Leib und Seele", zur Tat. Der Garten und der Hof hinter der Abfüllhalle, direkt am Kirchenweg gelegen, wurden seit August 2021 zum Biergarten umgestaltet. Die Fläche wurde von Gartenbauern hergerichtet, die Pergola zum Küchentrakt umgebaut und die schmucklose Hallenwand mit der Fassade des Kerwezelts verkleidet. Zum 25-jährigen Bestehen im Jahr 2017 leistete sich der "Zuzehaiser Briggehossler"-Kerweverein die Prachtfassade für den Hüttenzauber und das zünftige Oktoberfest. Fünf Jahre später holte man die Hüttenfassade aus der Scheune und montierte sie an die Brauereihalle. "Sie passte auf den Zentimeter", sagt Werner überrascht. Zwei Platanen runden die Biergartenatmosphäre ab und sollen für ein schattiges Plätzchen sorgen.

Für die Ausgestaltung der Gartenwirtschaft hat Werner einen Freund und Kollegen aus dem Gemeinderat an Bord geholt. Heiko Freiberger ist gelernter Schreiner, war schon als Raumausstatter und ist jetzt als Arbeitserzieher aktiv. Er ist der kreative Kopf für die Gestaltung der Gartenwirtschaft und hat auch im angegliederten Braustübl ein neues Ambiente geschaffen.

Für Werner waren die bayerischen Biergärten Vorbild: Die Brauerei und die Gartenwirtschaft direkt neben der Kirche, wie es sich in Bayern gehört. Die Gäste können sich in der Gartenwirtschaft bei kleiner Karte selbst bedienen: Vesperteller, Käsespatzen, Obatzter und auch die Currywurst ist als deutsche Nationalspeise im Angebot.

Ab 24. April bis in den September soll "Tilmans Gartenwirtschaft am Kirchenweg" donnerstags bis samstags von 17 bis 22 Uhr und sonntags nach der Messe in der benachbarten Kirche bis 20 Uhr geöffnet sein.