Zuzenhausen. (rnz) Die nächste Impfaktion der Gemeinde gemeinsam mit zwei Mobilen Impfteams, dem DRK und der Feuerwehr steht an: Der Termin für die Erstimpfung ist am Samstag, 10. Juli; der zweite Termin findet am Samstag, 21. August, statt. Geimpft wird in der Häuselgrundhalle. Es stehen 150 Dosen des mRNA-Impfstoffs von "Moderna" zur Verfügung.

Das Angebot gilt für alle Zuzenhäuser über 18 Jahren. Nach Vorgabe des Rhein-Neckar-Kreises sollen sich die Impfungen jedoch in erster Linie an sozioökonomisch benachteiligte Gruppen richten, die aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion haben. Diese Personen werden von der Gemeinde bevorzugt behandelt.

Die Anmeldung ist bis spätestens Sonntag, 27. Juli, ausschließlich schriftlich möglich. Das dafür notwendige Formular kann auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen und an das Bürgermeisteramt in der Hauptstraße 25 oder per E-Mail an fabian@zuzenhausen.de geschickt werden. Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefonnummer für Rückfragen müssen bei der Terminanfrage genannt werden.

Sollten mehr als 150 Anmeldungen eingehen, will die Verwaltung die Personen am Montag, 28. Juni, auslosen und bei einer Absage telefonisch benachrichtigen. Für die ausgelosten Personen wird es eine Vorabregistrierung geben. Wenn der Termin trotz Anmeldung nicht wahrgenommen wird, behält sich die Gemeinde vor, eine Verwaltungsgebühr von 25 Euro in Rechnung zu stellen.