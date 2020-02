Zuzenhausen. (bs) Die Reihen der Zuhörer im Bürgersaal des Rathauses waren wieder einmal bis auf den letzten Platz besetzt – wie immer, wenn der Gemeinderat über das Baugebiet "Zehn Morgen" berät. Kein Wunder, es ist das letzte Neubaugebiet in der Elsenztalgemeinde auf viele Jahre hinaus. Im Flächennutzungsplan ist kein weiteres Baugebiet eingeplant. 33 Bauplätze wurden am Hang am westlichen Ortsrand erschlossen. Im März soll dann das noch fehlende Breitbandkabel verlegt werden. Sechs Bauplätze stehen im Eigentum der Pfälzer Katholischen Kirchenschaffnei und waren per Erbbaurecht binnen kürzester Zeit vergeben.

Stellt sich also nur noch die Frage, wie die Gemeinde die restlichen 27 Bauplätze vergeben soll. "Die Nachfrage wird größer sein als das Angebot", ist sich Bürgermeister Hagen Zuber sicher. Niemand im Gremium hat daran wahrscheinlich den geringsten Zweifel. Denn seit den ersten Beratungen im Oktober 2017 ist das Interesse der Bevölkerung unverändert groß. Jetzt musste der Gemeinderat über die Art der Vergabe der Bauplätze entscheiden. Vier Vergabearten standen zur Wahl.

Das Bieterverfahren nach dem Höchstgebot werde von der Stadt Sinsheim mit Erfolg angewandt. Es sei rechtssicher und bringe bei hoher Nachfrage den höchsten Erlös. So habe in der Nachbargemeinde Hoffenheim beim kürzlichen Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Vorderes Teil" der Durchschnittspreis deutlich über dem Mindestgebot von 280 Euro pro Quadratmeter gelegen. Soziale Kriterien oder möglicher Ortsbezug des Bewerbers spielen hier keine Rolle, hieß es in der Sitzung.

Die Vergabe nach dem Losverfahren, wie sie gerade von der Gemeinde Neckarbischofsheim genutzt wird, sei im Aufwand überschaubar und garantiere allen Bewerbern Chancengleichheit, erklärte Zuber. Die Vergabe wird dem Losglück überlassen. Die Vermarktung durch einen externen Dienstleister, wie jetzt in der Gemeinde Mauer, entlaste die Verwaltung, erhöhe aber für alle Bewerber durch die anfallenden Maklerkosten den Preis.

Am aufwendigsten und rechtlich schwierig sei sicherlich die Vergabe nach einem Kriterienkatalog. Hierbei könne der Gemeinderat bei der Bauplatzvergabe durch soziale Kriterien wie die familiäre Situation, bisherige Wohnverhältnisse, Ortsbezug, Arbeitsort und ähnlichem eine gewisse Richtung vorgeben, welcher Personenkreis bei der Vergabe zum Zuge komme. Natürlich müsse dieses Verfahren diskriminierungsfrei und transparent durchgeführt werden, stellte der Bürgermeister klar.

Es gab aber auch Dinge, die das Gemeindeoberhaupt erkennbar verärgerten, nämlich Gerüchte im Dorf über bereits vergebene Bauplätze. Diese seien völlig haltlos, sagte er. "Wir entscheiden erst jetzt über die Art der Vergabe", stellte das Gremium klar und debattierte eingehend über die Vor- und Nachteile der Vergabearten. "Wir wollen die Vergabe der Bauplätze im letzten Baugebiet auf lange Zeit lenken", war sich am Ende der Gemeinderat einig. Dies sei eine bedeutende Entwicklungschance für die Gemeinde, die man nicht dem Schicksal oder allein den Regeln des Marktes überlassen dürfe. "Wir laden uns die Arbeit auf", sagte Zuber mit Blick auf die Verwaltung.

Hauptamtsleiterin Carmen Seel stellte dann den Kriterienkatalog vor, der bereits von einem Fachjuristen geprüft worden war. Nach einem Punktesystem sollen nun die Bewerbungen bewertet werden. Dabei dürfen nach der Rechtsprechung der Ortsbezug, Zeitdauer und Ehrenamt des Bewerbers höchsten 50 Prozent der Gesamtpunktzahl ausmachen. Für die sozialen Kriterien wie die Wohn- und Familienverhältnisse sowie soziale und persönliche Härtefälle werden höchstens weitere 50 Punkte vergeben. Jeder Interessent kann sich auf maximal drei Bauplätze bewerben. Liegen mehrere Bewerbungen für einen Bauplatz vor, entscheidet das Punktesystem, bei Punktgleichheit das Los. Bauträger, Firmen, Makler und andere, die das Grundstück für Dritte erwerben wollen, sind von der Vergabe ausgeschlossen. Bewerber, die falsche oder unvollständige Angaben machen, werden vom Zuschlag auch ausgeschlossen.

Nach intensiver Beratung beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Bauplätze nach einem Kriterienkatalog einstimmig. Die Vergabe müsse zum marktgerechten Preis erfolgen, stellte der Bürgermeister klar. Der Gutachterausschuss hat den Bodenrichtpreis zum 31. Dezember 2018 auf 300 Euro festgelegt. Die Baulandpreise sind im Jahr 2019 jedoch allgemein weiter gestiegen. Der Gemeinderat beschloss nach Analyse der aktuellen Baulandpreise in den Nachbargemeinden einen Verkaufspreis von 310 Euro pro Quadratmeter für das voll erschlossene Bauland. "Es ist ein schönes Baugebiet, und Zuzenhausen ist attraktiv", waren sich Bürgermeister Hagen Zuber und der Gemeinderat einig. Interessenten können sich nun bis 9. März um einen Bauplatz bewerben. Die Formulare liegen im Rathaus aus.