Von Rainer Ohlheiser

Sinsheim. Nach einem tätlichen Angriff durch einen eigenen Zuschauer hat Volker Keitel das Traineramt beim Fußball-Kreisligisten Türk Gücü Sinsheim sofort niedergelegt. Seitens der Vereinsführung bedauert der Spielausschussvorsitzende Osman Aydin diesen Schritt sehr, kann ihn jedoch nachvollziehen. „Es tut mir sehr leid, was passiert ist, und es schmerzt arg. So ein Verhalten dieses Zuschauers, der einen Platzverweis erhalten soll, kann nicht toleriert werden“, sagt Aydin und ergänzt: „Wir entschuldigen uns auf diesem Weg nochmals bei Volker. Mit einer solchen Eskalation hatten wir nicht gerechnet, sonst hätten wir rechtzeitig eingegriffen.“

Aydin und die TG hatten versucht, Keitel umzustimmen – vergebens. Der Entschluss müsse so akzeptiert werden. „Es ist sehr schade, dass wir uns so trennen müssen. Das Verhalten des Zuschauers hat alles zunichte gemacht und den Ruf unseres Vereins in Mitleidenschaft gezogen. Wir wollten demnächst mit Volker verlängern, und er hatte uns bereits signalisiert, auch weitermachen zu wollen“, erklärt Aydin.

Der Spielausschussvorsitzende blickt auf erfolgreiche eineinhalb Jahre des Wirkens von Keitel bei Türk Gücü Sinsheim zurück. Keitel führte die Mannschaft auf Platz drei in der Kreisklasse A und über die Relegation in die Kreisliga. „Wir waren bei der Übernahme des Traineramtes eine zusammengewürfelte Truppe, und Volker hat uns weit gebracht. Er hat uns spielerisch viel beigebracht und auch in puncto Dynamik und vor allem auch Disziplin. Auch die Zuschauer hat er dazu gebracht, dass alles ruhiger geworden ist. Wir haben uns voll auf ihn eingestellt und ihm alles besorgt, was er benötigt hat. Alles lief sehr harmonisch.“

Wie es jetzt sportlich weitergeht? Bis zur Winterpause werden Tarek Aydin und Imad Mohamed als Spielertrainer die Betreuung der Mannschaft übernehmen. Dann soll nach einem neuen Trainer Ausschau gehalten werden. „Am liebsten wäre mir wieder ein deutscher Trainer, der zu uns passt. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ich hoffe, es geht jetzt nicht die Angst um, dass so etwas wie letzte Woche öfter passiert.“

Den Spielern der ersten Mannschaft habe man im ersten Match nach Keitel angemerkt, dass es nicht wie sonst gelaufen ist. 2:4 hieß es am Ende des Heimspiels gegen den VfB Epfenbach. „Der ein oder andere schleift die Sache mit sich herum und konnte daher nicht seine normale Leistung abrufen. Ich hoffe, dass wir uns wieder fangen. Wenn wir aus den restlichen drei Spielen bis zur Winterpause noch drei Punkte holen, dann wäre es soweit in Ordnung.“

Was die zweite Mannschaft betrifft, so spielt der Vorstand mit dem Gedanken, das Team abzumelden. „Wir schauen uns jetzt die restlichen Spiele bis zur Winterpause noch an. Wenn sich von den Spielern aus nichts tut, dann wird abgemeldet. Wir müssen es nicht mit aller Gewalt durchboxen, weiterhin im Spielbetrieb zu bleiben und teilweise mit 50-Jährigen aufzulaufen“, sagt Osman Aydin. „Derzeit müssen einige von der Reserve wegen Verletzungen im Kreisliga-Team ran. Kaum Spieler der zweiten Mannschaft trainieren, und so kommen solche Ergebnisse wie das 0:12 gegen Epfenbach zustande.“

Es gibt also einige Baustellen bei Türk Gücü – und viel Arbeit, um wieder in die Spur zu kommen.