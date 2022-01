Von Roland Wolf

Eschelbronn. Bei einer Videokonferenz mit insgesamt 23 Bürgermeistern aus dem ganzen Land verlieh Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl der Gemeinde Eschelbronn offiziell die Zusatzbezeichnung "Schreinerdorf", die nun auch auf den Ortsschildern stehen darf. In der Konferenz verwies der Minister auf die lange Tradition des Schreinerhandwerks im Ort, in dem es einmal bis zu 60 Schreinereien gegeben habe. Er übermittelte die Grüße aus der Landeshauptstadt und beglückwünschte Bürgermeister Marco Siesing und die Einwohnerschaft zu dieser Verleihung.

Ein Selbstläufer war dieser Antrag allerdings nicht, denn er musste umfassend und erklärbar begründet werden. Dazu war Dr. Marius Golgath, ein Eschelbronner Historiker, für die Gemeinde genau der richtige Mann an richtiger Stelle. Der Leiter des Stadtarchivs in Eberbach fertigte eine fünfseitige Fachauskunft über den Namenszusatz "Schreinerdorf Eschelbronn" an. Das überzeugte Minister Strobl anscheinend und er genehmigte die Zusatzbezeichnung.

Golgath beschreibt in seiner Auskunft den Wissenstransfer der Furniertechnik als Ausgangspunkt des Eschelbronner Schreinerhandwerks. Ende des 19. Jahrhunderts ging der Schreinersohn Georg Adam Kaiser auf die Walz und lernte in der Schweiz Johannes Reimann kennen. Dieser hatte sich die Furniertechnik angeeignet, mit der es möglich war, minderwertige Hölzer mit edleren Holzarten zu belegen. Reimann ging mit Kaiser zurück nach Eschelbronn, gründete hier eine Familie und betrieb eine Schreinerwerkstatt. Damit war die Furniertechnik in den Ort eingezogen, und die Geschichte des "Schreinerdorfs Eschelbronn" nahm ihren Lauf.

Der Anschluss an die Bahnstrecke Heidelberg-Würzburg begünstigte die weitere Entwicklung, denn das Holz konnte so leichter aus dem Schwarzwald oder Allgäu nach Eschelbronn gebracht werden. Und auch die Auslieferung der fertiggestellten Möbel über die Schiene in den ganzen nordbadisch-pfälzischen Raum und noch weit darüber hinaus war möglich. Ein weiterer positiver Faktor für das lokale Holzgewerbe war die Existenz einer Sägemühle im Ort. Das Interesse an einer Ausbildung zum Schreiner war riesig und so wurde bereits 1908 eine gewerbliche Fortbildungsschule in Eschelbronn eröffnet, die eine große Strahlkraft auch auf die benachbarten Orte entwickelte.

Durch die zunehmende Industrialisierung entstanden in der Zeit des Wirtschaftswunders in den Jahren 1950 bis 1960 Großfirmen wie die Möbelfabriken Ernst, Streib und Geiß mit großen Produktions- und Ausstellungsräumen. In der Blütezeit des Schreinerhandwerks waren im Ort bis zu 500 Schreiner beschäftigt. Diese Blütezeit endete mit dem Strukturwandel in den späten 1960er-Jahren, Produktionen wurden eingestellt und man konzentrierte sich mehr auf den Möbelhandel. Seit den 1970er-Jahren wurde die Eschelbronner Möbelindustrie durch kleinere holzverarbeitende Industrie- und Gewerbebetriebe abgelöst. Heute gibt es noch zwölf Firmen, die mit dem Holz- und Schreinergewerbe in Verbindung stehen.

Der Eschelbronner identifiziert sich von jeher stark mit dem Begriff "Schreinerdorf" und pflegt die Tradition. Das vom Heimat- und Verkehrsverein betreute "Schreiner- und Heimatmuseum" veranschaulicht den Wandel des Schreinerhandwerks bis in die heutige Zeit. Im Jahr 2011 erhielt man den Förderpreis "Vorbildliches Heimatmuseum" des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Auch durch die Mundart-Theatergruppe "Sellemols" wird die Erinnerung an das historische Erbe bis heute aufrechterhalten.

Golgath beschreibt am Ende seiner Expertise, dass Eschelbronn mit der Bezeichnung "Schreinerdorf" ein Alleinstellungsmerkmal im Rhein-Neckar-Kreis und in den angrenzenden Gebieten besitzt. Es ist für ihn ein Beispiel dafür, wie aufgrund eines Innovationsschubes die wirtschaftliche Entwicklung eines bis dahin landwirtschaftlich geprägten Dorfes nachhaltig bis in die heutige Zeit beeinflusst wurde. Daher bestand vonseiten der Gemeinde und der Bevölkerung der Wunsch, an diese Besonderheit im Ortsnamen zu erinnern.

Der ehemalige Hauptamtsleiter und heutige Bürgermeister von Haßmersheim Christian Ernst erinnerte sich 2020 an eine Änderung der Gemeindeordnung, nach der diese Möglichkeit der Zusatzbezeichnung im Ortsnamen möglich wurde, woraufhin er den Antrag in die Wege geleitet hat. Er kam extra angereist und half mit dem Bauhof, dem Bürgermeister und einigen Vertretern des Heimat- und Verkehrsvereins bei der Montage des neuen Ortsschildes.

Wenn Siesing an dem Schild vorbeifährt, dann ist das für ihn noch recht ungewohnt. "Ich kann das immer noch nicht ganz glauben", sagt er und ist sich sicher, dass das für die Identifikation der Menschen im Ort nicht zu unterschätzen sei. Es sei eine Kleinigkeit, die bewege die Einwohnerinnen und Einwohner allerdings. Außerdem weist er darauf hin, dass Eschelbronn das einzige Dorf unter 22 Städten sei, das eine Zusatzbezeichnung bekommen hat.