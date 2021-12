Nach zehn Jahren als „Adlerwirtin“ fühlt sich die gebürtige Straßburgerin Celine Lutz in Waibstadt mittlerweile zuhause. Während an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag das Gasthaus geschlossen bleibt, freut sie sich zusammen mit ihrem Partner und Küchenchef Claude Misseri darauf, ab dem 2. Weihnachtsfeiertag ihre Gäste wieder kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. "Heiligabend ist der einzige Termin im Jahr, an dem wir immer geschlossen haben. An Weihnachten steht die Familie im Mittelpunkt", sagt Celine Lutz. Zusammen mit ihrem Partner Claude Misseri betreibt sie seit zehn Jahren das Gasthaus "Zum Adler" in der Stadtmitte. An Heiligabend kommt die Familie aus Frankreich zu Besuch. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind die gebürtigen Elsässer dann wieder für ihre Gäste aus Waibstadt und Umgebung da.

"Für uns ist das Wichtigste, an Weihnachten mit der Familie zusammen zu sein", erzählt Lutz. Alle freuen sich, dass die ganze Familie in diesem Jahr der Einladung nach Waibstadt folgt. Misseri, der Küchenchef im "Adler", wird an Heiligabend privat in der Küche stehen, um ein französisches Weihnachtsmenü für die Familie zu zaubern. "Gutes Essen ist uns Franzosen sehr wichtig", sagt Lutz mit einem charmanten Lächeln. Als Aperitif wird es beim Familien-Menü ein Glas Champagner geben, das von hausgemachtem Blätterteiggebäck begleitet wird. Mehrere Vorspeisen wie Austern, Lachs und Gänseleberpastete werden zubereitet. Zum Hauptgang gibt es Rinderfilet mit Gemüse, Salat und Kartoffelgratin. Nach einer Käseauswahl endet das Festtagsmenü dann mit dem französischen Klassiker "Bûche de Noël", ein besonderes Weihnachtseis. Zu jedem Gang wird der passende Wein gereicht.

"Ungefähr sechs Stunden", antworten die Gastgeber auf die Frage, wie lange man bei diesem französischen Weihnachtsmenü zu Tisch sitzt. "Das liegt aber auch daran, dass wir gemütlich zusammensitzen und sehr viel zu erzählen haben. Wir erinnern uns an Weihnachten gerne an die Verstorbenen der Familie und spielen Gesellschaftsspiele", gibt Lutz einen Einblick in ihr eigenes Weihnachtsfest. Auch der Besuch des Weihnachtsgottesdienstes steht immer auf dem Plan, wenn es die Zeit zulässt. "Die Ruhe, Zeit mit der Familie zu haben, gibt uns sehr viel", sagt das Paar, das ursprünglich aus Straßburg im Elsass stammt.

Ab dem 26. Dezember ist es dann mit der weihnachtlichen Ruhe vorbei, wenn der "Adler" zum Mittagessen wieder für seine Gäste öffnet. Der Küchenchef hat sich zum Fest eine besondere Karte ausgedacht, die bis zum 9. Januar gelten wird. Lammhaxe, Rehgulasch, Rumpsteak oder ein mediterraner Teller mit Fisch und Meeresfrüchten gibt es dann neben dem klassischen "Schnitzel Wiener Art" für die Gäste. "Wir bieten wie immer eine Mischung aus französischer und deutscher Küche", erklärt Misseri. Französische Einflüsse finden sich unter anderem mit einer Zwiebelsuppe oder "Schnecken auf Blätterteig" bei den Vorspeisen und "Mousse au Chocolat" oder das "Bûche de Noël" bei den Nachspeisen. An Silvester wird ab 18 Uhr ein Menü angeboten. Zur Vorspeise gibt es dann einen Feldsalat mit geräucherter Entenbrust, als Hauptgang wahlweise Schweine- oder Rinderfilet an Morchelsoße mit Kroketten, später einen Käseteller und zum Abschluss ein Dessert. Um Mitternacht laden die Gastgeber ihre Gäste auf ein Glas Sekt ein.

Die erfahrenen Gastronomen wissen, dass die Feiertage in ihrem Beruf stressig sind. Aktuell sind die Gäste noch zurückhaltend mit Reservierungen: "Am 2. Weihnachtstag und am Silvesterabend sind noch Plätze frei. Wir freuen uns über Reservierungen, um besser planen zu können", sagt Lutz. Wer lieber zu Hause speisen möchte, kann alle Gerichte auch vorbestellen und abholen. Doch erst einmal freut sich das Paar auf ein gemütliches und traditionell französisches Weihnachtsfest im Kreis der Familie. "Nach zehn Jahren ,Adler‘ ist Waibstadt unsere zweite Heimat geworden. Wir fühlen uns hier von Jahr zu Jahr heimischer", bekennt Lutz.