Mittwochmorgen an der Haltestelle Flinsbach Ort: An diesem Tag lief es relativ glatt, allerdings berichten Schüler und Eltern von „schlimmeren“ Zuständen. Landratsamt, Schulträger und Verkehrsunternehmen wollen die Situation jetzt im Auge behalten. Foto: Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim/Helmstadt-Flinsbach. "Wie die Sardinen" oder gar "wie ein Viehtransport": So beschreiben Eltern, denen mittlerweile, nach eineinhalb Wochen Schulbetrieb, das Verständnis fehlt, die Situation in den Schulbussen nach Neckarbischofsheim. Eine von ihnen ist Sonja Leinberger aus Flinsbach, deren zwei Kinder auf das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium (ASG) gehen. Schon mehrfach sei es vorgekommen, dass mehrere Schüler in der Früh an der Bushaltestelle stehen gelassen wurden, weil im Schulbus kein Platz mehr gewesen sei.

Schon vor Corona sei die Situation ein Problem gewesen. Zuletzt musste Leinberger ihre Tochter selbst zur Schule fahren, weil der Bus zu voll war – "zum Glück" war sie zu Hause, weil sie sich um ihr zweites Kind, das gerade krank war, kümmern musste. Normalerweise ist sie um diese Uhrzeit schon bei der Arbeit.

Am Mittwochmorgen in Flinsbach sind zwei Busse voll, ein Dritter sogar sehr voll. In diesen Gelenkbus steigen auch keine der wartenden Kinder ein. Trotzdem können an diesem Tag alle Schüler mit dem Bus zur Schule. Zwei Realschüler an der Haltestelle sprechen auch davon, dass es "ziemlich, ziemlich voll" sei. Sie konnten auch einmal nicht mehr mitfahren und wurden dann von der Oma zur Schule gebracht.

Harald Frommknecht, Direktor des ASG, kennt das Problem, auch bei ihm hat sich Leinberger gemeldet. Verständnis hat er natürlich, viel tun kann er allerdings nicht. Er hofft jetzt auf Besserung in den nächsten Tagen. "Komischerweise ist die Situation in den ersten zwei Wochen immer von Unruhe geprägt", sagt der Schulleiter, der sich darum bemüht, das Wort "Chaos" nicht in den Mund zu nehmen. Die Erfahrung habe man über Jahre gemacht, sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Er erläutert das Prozedere, wie Schule, Busunternehmen und Landratsamt zusammenspielen, um die rund 800 Schüler, die eine Fahrkarte besitzen, in die Schule zu bringen: Im April und Mai melde man die Anzahl der neuen Fünftklässler an das Busunternehmen, in diesem Fall "Palatina Bus", das dann die Schulbusse auf den jeweiligen Linien zur Verfügung stelle.

Frommknecht erläutert aber auch, dass ein voller Bus nicht gleich ein voller Bus ist: "Selbst ein Bus, den man als voll bezeichnen würde, ist nach Schülerbeförderungskriterien nicht voll." Das bedeutet: In einen handelsüblichen Bus passen nach diesen Kriterien deutlich mehr Schüler, als es nach außen hin den Anschein macht. Zu den Sitzplätzen kommen Stehplätze hinzu, laut Frommknecht trauten sich bei einem "vollen" Bus manche Schüler dann nicht mehr, einzusteigen, obwohl eigentlich noch Platz wäre – zumindest nach den Kriterien. "Formal" sei der Bus eben nicht überladen. "Ich will es nicht verharmlosen", sagt Frommknecht aber auch.

Dirk Nitzschke von "Palatina Bus", fährt selbst Schulbusse und kennt die Situation. Er sagt: "Die Busse sind auf keinen Fall überladen." Ja, es sei voll, aber man überschreite keine gesetzlichen Vorgaben. In den neueren Bussen gibt es 38 Sitz- und 60 Stehplätze, in den Gelenkbussen können 57 Fahrgäste sitzen und 88 stehen. Das habe man noch nie ausgereizt. "Ich weiß wovon ich rede, und ich weiß, wann Busse voll sind", sagt Nitzschke. Zudem gebe es in Flinsbach Alternativen, hier würden zwei Gelenkbusse vor dem dritten Bus fahren. Da müssten die Kinder eben "zehn Minuten eher" zur Haltestelle kommen. Und Nitzschke sieht es wie Frommknecht: "Das spielt sich in den ersten Wochen ein."

Das Landratsamt (LRA) des Rhein-Neckar-Kreises hat am Freitag vergangener Woche reagiert und ein Schreiben an alle Schulen und Kommunen verschickt. Darin wird dazu aufgerufen, stark überfüllte Buslinien zu melden, sodass das Land bis zu den Herbstferien zusätzliche Busse fördern kann. Dabei gilt eine Überschreitung von "100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der zulässigen Stehplätze" in einem Fahrzeug. Derzeit prüfe man gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen, welche Linien "überzulaufen" drohen. Frommknecht wartet jetzt auf Rückmeldung von Schülern und Eltern, die zunächst an den Schulträger des ASG, also die Stadt Neckarbischofsheim, und von dort ans LRA weitergegeben werden soll. Ob dieses Förderprogramm des Landes auch bis nach die Herbstferien verlängert wird, bleibt laut LRA "abzuwarten".

Das Amt für Nahverkehr im LRA bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass auch die Linien zum ASG "näher auf mögliche Überlastung" untersucht werden sollen. Wie Palatina weist das Amt für Nahverkehr aber auch darauf hin, dass "eine Überlastung einzelner Fahrten" auch am "Nutzerverhalten der Schülerinnen und Schüler" liegen könne. Vorhergehende Fahrten seien weniger ausgelastet als die letztmögliche. Hier gelte es, die Schüler "zu sensibilisieren". Man werde die Situation gemeinsam mit Schule und Verkehrsunternehmen "sorgfältig beobachten". Als weitere Maßnahmen neben den "Verstärker- und Zusatzfahrten", um die Situation zu entlasten, gibt das LRA "im Einzelfall" den Einsatz größerer Busse oder sogar gestaffelte Unterrichtszeiten "in enger Abstimmung mit der Schule" an.

Sonja Leinberger berichtet am Mittwochnachmittag, dass ihre Tochter dieses Mal nur mit im Bus fahren konnte, weil der Busfahrer ausnahmsweise Kinder weiter vorne habe stehen lassen. Die Fahrer würden die Kinder jetzt aber auch darauf hinweisen, mehr Platz für ihre Klassenkameraden zu machen. Sie findet allerdings, dass man es jetzt "auf die Schüler schiebe".

Dabei ist an den Elefanten im Raum – beziehungsweise im Bus – noch gar nicht gedacht: das hochansteckende Corona-Virus, wegen dem eigentlich ein Mindestabstand von eineinhalb Metern gilt. Der ist in einem überfüllten Bus natürlich nicht einzuhalten und gilt dort deshalb auch erst gar nicht. Zwar gilt Maskenpflicht an der Haltestelle und im Fahrzeug, aber ob die alleine schützt? Dazu antwortet das Amt für Nahverkehr beim LRA schriftlich, dass der geltende Mindestabstand von 1,50 Meter im ÖPNV "nicht durchgängig eingehalten werden kann". Deshalb gelte Maskenpflicht an Haltestellen sowie in Bussen und Bahnen.