Von Tim Kegel

Sinsheim. Der neue Dienstwagen von Jörg Albrecht soll ein Mercedes-Benz "GLC 220 d 4 matic" werden. Das jetzige oberbürgermeisterliche Auto hat 130.000 Kilometer auf der Uhr und Hauptamtsleiter Marco Fulgner rechnet damit, dass bald die ersten größeren Reparaturen anstehen dürften. Rund 9600 Euro ist Albrechts Alter noch wert. Nun wird der Neue gekauft, der rund 46.000 Euro kostet.

Ein Verbrenner: Bei der Grünen-Fraktion gingen da die Warnlampen an; Sprecherin Anja Wirtherle hatte "gehörig Bauchschmerzen", weil es sich nicht nur um einen Diesel handelt, sondern auch noch um ein SUV, wenn auch ein kleineres. Genau andersherum sieht es Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin: Er wäre sogar "strikt dagegen", ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, weil er "Zweifel an der Energiebilanz" solcher Autos hat, "wenn man es mal im Ganzen betrachtet". Die Mehrheit im Gremium sieht es ähnlich: "Er muss es selbst entscheiden und es selbst vertreten", fand Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel; bei der CDU schloss sich Friedhelm Zoller dem Ansinnen vollumfänglich an. Uneins war am Ende auch das siebenköpfige Grünen-Lager: Drei Räte enthielten sich, bei vier Gegenstimmen.

Albrechts künftigem kleinen Geländewagen zwar etwas abgewinnen konnte auch Wirtherle, die für ihre Kritik ans große Redemikrofon der Dr.-Sieber-Halle schritt, dann aber einen versöhnlichen Ton wählte, mit dem Zusatz, alles "bitte nicht persönlich zu nehmen": Dass der Benz "die neueste Motorentechnik" verwende und im Verbrauch sparsam sei, könne man ihm zugutehalten. Trotzdem sei er "unelektrisch" und bei der Kaufentscheidung müsse man auch an "den Symbolcharakter" denken, fand Wirtherle, die auch im Kreisrat sitzt. Für Freie-Wähler-Rat Martin Gund war dies Symbolpolitik, was den Hilsbacher Ortsvorsteher laut in die Runde rufen ließ: "Wer von der Grünen-Fraktion fährt selbst ein Elektroauto?" Rätin Anja Fürstenberger besitzt seit Jahren eines; Jens Töniges fährt Elektroroller.

Albrecht selbst konnte sich zum Thema nicht äußern. Weil befangen, nahm er im Zuschauerraum Platz, ließ seinen Stellvertreter und CDU-Stadtrat Peter Hesch den Punkt moderieren. Tatsache ist aber auch, dass Albrecht in den ersten vier Jahren seiner ersten Amtszeit freiwillig auf ein Dienstfahrzeug verzichtet hat und mit dem Privatwagen unterwegs war. Ein Jahr davon habe er, wie Fulgner in der Sitzungsvorlage schreibt, "gänzlich auf eine Erstattung jeglicher Fahrtkosten verzichtet". Seit April 2013 gab es hierfür einen Pauschalsatz von 272 Euro im Monat sowie Einzelfahrtabrechnungen von monatlich rund 100 Euro, die "in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium" gezahlt wurden.

"Die Erfahrungen der ersten drei Jahre" hätten den Rechnern im Rathaus dann allerdings gezeigt, dass die Anschaffung eines Dienstfahrzeugs "für beide Seiten die effizientere, wirtschaftlichere und funktionalere Lösung darstellen würde." Im März 2016 wurde Albrechts heutiges Auto – kein SUV, aber ein Kompakt-Van vom Typ Mercedes-Benz B 200 D – schließlich gekauft und zugelassen. Leasing habe sich – "mangels steuerlicher Vorteile" – nicht rentiert, sagt Fulgner. Man könne beim Kauf "spezielle Kommunalkonditionen" nutzen und zusätzlich vom corona-bedingten Mehrwertsteuer-Nachlass von drei Prozent profitieren.

Das Thema Dienstfahrten wurde nicht diskutiert. Albrecht kann das Fahrzeug neben solchen auch im Rahmen seiner Mandate im Kreistag und diversen Aufsichtsräten nutzen. Werden ihm im Zuge dessen Fahrtkosten erstattet, lässt Albrecht diese – "wie bisher" – der Stadtkasse zukommen. Privatfahrten rechnet Albrecht über ein Fahrtenbuch ab.

Lässt sich das machen? Ja, sagt Albrecht der Redaktion auf Nachfrage. Die Übergänge zwischen privaten und geschäftlichen Fahrten seien nicht so fließend, wie man meine, die Wege und damit die Kilometer "oft dieselben". Zu Beginn habe er sich dazu "ein halbes Jahr lang zwingen müssen". Heute sei das Fahrtenbuch "eine der ersten Tätigkeiten am Morgen".

Im Zuge der Dienstwagen-Debatte regte Stadtrat Hertel an, zeitgleich mit dem Diesel-SUV das "erste städtische Dienst-E-Bike" anzuschaffen. Bekanntlich ist Albrecht leidenschaftlicher Mountainbiker, nahm Sommer-Termine oft mit seinem Privat-Fahrrad – Marke KTM – wahr. Einen zusätzlichen Strom-Antrieb hat es nicht.