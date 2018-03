Eppingen. (apo) Shoppingwütige werden sich schon gefragt haben, was aus dem XXL-Donnerstag geworden ist. Eigentlich sollte der ja bis zur Fertigstellung des Parkhauses jeden ersten Donnerstag im Monat stattfinden. Doch nach neun Veranstaltungen hat sich Ernüchterung breitgemacht. Und nachdem im Dezember beim Thema "Black Thursday - Donnerstag ist Spartag" auf den Straßen und in den meisten der teilnehmenden Geschäfte vor allem gähnende Leere herrschte, machte sich bei vielen Händlern Unmut breit. Auch Marcel Gencgel von der Stadt hat inzwischen Bilanz gezogen und sagt: "Wir müssen das jetzt in eine neue Form gießen."

Dabei standen die Zeiger zu Beginn der Kampagne durchaus auf Erfolg. "Mir hat die gute Zusammenarbeit und die Stimmung imponiert", sagt der Wirtschaftsförderer rückblickend. Manches lief gut, manches eben weniger. Generell aber könne man sich seitens der Stadt die langen Einkaufstage in abgespeckter Frequenz auch als dauerhafte Einrichtung vorstellen, um die Innenstadt weiter zu beleben.

Im vergangenen Jahr sorgten hier verschiedene Rockbands bei warmen Temperaturen für ein ganz besonderes Flair, bei "Eppingen lacht" locken Mundartkünstler in die Geschäfte, und auch das Urlaubsfeeling bei "Eppingen relaxt" verführte bei musikalischer Innenstadtbeschallung den einen oder anderen zum Einkaufen. Nicht ganz so erfolgreich war dagegen der Abend, an dem 18 örtliche Hilfsorganisationen ihre Arbeit vorstellten. Trotzdem durften die Marktschreier Oliver Spieß und Klaus Scherer nach dem Verkauf des 65 Meter langen Hefezopfs den örtlichen Hilfsorganisationen abschließend einen dicken Spendenscheck in Höhe von 1300 Euro überreichen.

Großer Gewinner bei allen Veranstaltungen waren die Bekleidungsgeschäfte. Doch auch wenn in den meisten anderen Geschäften die Kassen nicht ganz so laut, oder auch gar nicht klingelten, sah man es dort gelassen als Marketingaktion. Wie geht es weiter? Von den Verantwortlichen ist dazu derzeit nichts Konkretes zu hören. Darüber, dass es weitergehen soll, ist man sich zwar einig, aber über das Wie wird diskutiert. Qualität vor Quantität soll es in Zukunft definitiv heißen, so viel ist immerhin zu hören. Von drei Veranstaltungen spricht Steffen Kammerlander, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins, aus dessen Mitgliedern sich der Arbeitskreis zur Innenstadtentwicklung gebildet hat. Dort will man auf jeden Fall an der Sache dranbleiben und hat gemeinsam ein "Ideenpapier" entwickelt, dass man den Mitgliedern zukommen ließ.

Über das, was drin steht, schweigt man allerdings beharrlich. Schließlich wolle man keine Erwartungen wecken, die sich später vielleicht nicht erfüllen lassen, heißt es in der Begründung. Was wird und was nicht, liege vor allem an der Bereitschaft der Mitglieder, denn hinter einer solchen Veranstaltung steckt neben dem organisatorischen Aufwand wie zum Beispiel Straßensperrungen und Bauhofarbeiten, die von der Stadt erbracht werden, auch viel persönliches und zeitliches Engagement der Händler, die zudem durch die verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr auch hohe Personalkosten zu tragen haben. Dazu Frank Schöneberg vom gleichnamigen Bestattungsinstitut: "Das muss ja auch alles gestemmt werden."