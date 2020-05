Der Bürgerbusverein in Bad Rappenau besitzt nun ein eigenes Fahrzeug. Sobald sich die Corona-Krise gelegt hat, werden die Fahrgäste künftig mit einem Citröen C8 chauffiert. Bei einem virtuellen Fahrertreffen stellte 2. Vorsitzender Axel Jänichen per Videokonferenz den Wagen seinen Fahrerkollegen vor. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nach einem Stotterstart Anfang 2017 nimmt die Geschichte des Bürgerbusvereins in der Kurstadt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren einen immer positiveren Verlauf. Ende 2019 konnten die Verantwortlichen sogar den 3000. Fahrgast begrüßen. Wenn nicht gerade ein Virus namens Corona dazwischengrätscht und die Ehrenamtlichen zur Pause zwingt, befindet sich der Bürgerbus jeden Samstag ab 9 Uhr auf einer seiner sieben Rundfahrten entlang der 16 Haltestellen in der Kernstadt und in Zimmerhof.

Inmitten der Corona-Krise konnten sich die Mitglieder des Vereins nun einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Während von der Stadtverwaltung im Februar 2017 – damals noch unter Oberbürgermeister Hans-Heribert Blättgen – eine Bezuschussung des Projekts abgelehnt worden war, erhielten die Ehrenamtlichen bis zuletzt Unterstützung von der Kur- und Klinikverwaltung, indem sie eines ihrer Fahrzeuge nutzen durften. Wenn sich die Corona-Situation insoweit wieder beruhigt, dass der Verein seinen Betrieb wieder aufnehmen kann, können die Fahrgäste künftig in einem vereinseigenen Auto chauffiert werden.

"Wir haben uns das schon länger überlegt", sagt Vereinsvorsitzender Klaus Ries-Müller. "Im Februar haben wir uns dann spontan ein Auto gekauft." Nachdem man sich lange Zeit auf "einen Neunsitzer versteift" hatte und ein solches Fahrzeug in gutem Zustand erst ab rund 10.000 Euro zu haben sei, habe man diese Autokategorie abgehakt. "Einen Van mit sieben Sitzen bekommt man aber schon ab 3000 Euro in einem akzeptablen Zustand", sagt Ries-Müller. So habe man letztendlich einen zehn Jahre alten Citroën C8 mit Schiebetüren und zwei Jahren TÜV erstanden. "Das Angebot war günstig, und so haben wir recht schnell zugeschlagen", freut sich der Vorsitzende.

Aufgrund der fehlenden städtischen Unterstützung konnte der Kauf nur über Spenden von Privatpersonen und Fahrgästen finanziert werden. Ein Geldgeber, der anonym bleiben will, habe im vergangenen Dezember beispielsweise 1000 Euro gespendet. "Sprit- und Nebenkosten decken wir mit den Mitgliedsbeiträgen", erklärt Ries-Müller.

Bei einem virtuellen Fahrertreffen übers Internet haben die Fahrer des Bürgerbusvereins das neue Fahrzeug bereits ein wenig kennenlernen können. Axel Jänichen, 2. Vorsitzender, stellte per Videokonferenz den fahrbaren Untersatz vor. Dabei wurden die Fahrzeugbilder per Smartphone aufgenommen und direkt "online" zu den Fahrern übertragen, die zu Hause vor den Bildschirmen saßen. "Das hat erstaunlich gut geklappt", freut sich Jänichen.

Mit dem eigenen Fahrzeug rückt nun auch die Erfüllung eines weiteren Wunsches in greifbare Nähe. Schon seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Verein mit einer Ausweitung des Angebots. So wollen die Ehrenamtlichen nicht nur samstags, sondern auch einen Tag unter der Woche ihre Runden drehen. Es ist angedacht, nach den Sommerferien den Donnerstag hinzuzunehmen, verrät Ries-Müller. Zuvor müssten allerdings noch Abstimmungen mit der Stadtverwaltung und dem Landratsamt erfolgen, damit man nicht in Konkurrenz mit den regulären Stadtbuslinien steht.

Ries-Müller rechnet allerdings damit, dass der Betrieb noch mindestens bis einschließlich Juni eingestellt bleibt. "Wir wollen das Ganze wieder langsam anlaufen lassen. Das Angebot muss sich erst wieder herumsprechen", sagt der Vorsitzende.

Recht neidisch schauten Ries-Müller, Jänichen und Co. in der Vergangenheit zu vergleichbare Projekte nach Bad Wimpfen und in Eppingen. Vor allem in der Fachwerkstadt lief das Projekt deutlich schneller an als in Bad Rappenau. Nach anfänglicher Skepsis hatten sich Eppinger Verwaltung und Gemeinderat mit großer Mehrheit hinter das Projekt gestellt und die nötigen Finanzmittel bewilligt. "Wenn alles planmäßig weiterläuft, fährt der erste Bürgerbus mit Fahrgästen ab Januar 2021 durch die Stadt", sagte Hauptverantwortlicher Bernd Schlesinger im vergangenen September. Doch ohne Corona-Krise hätten die Eppinger-Bürgerbussler bereits Ende März den regulären Betrieb aufnehmen können. Grund für die zeitnahe Nutzung des Bürgerbusses war der unverhoffte Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges, das bisher in der Gemeinde Degendorf im Landkreis Esslingen zum Einsatz kam. Der VW-Crafter 35 Combi konnte für 9100 Euro erworben werden. Er hat Platz für acht Fahrgäste und besitzt einen Hochflur mit elektrischem Rollstuhllift.

Info: Weitere Informationen zu den jeweiligen Projekten gibt es im Internet und www.bb-badrappenau.de und www.buergerbus-eppingen.de