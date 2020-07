Das Wilhelmi-Gymnasium feierte im Jahr 2018 sein 175-jähriges Bestehen. Nun sorgen „Unregelmäßigkeiten“ in der Kasse des Fördervereins für Aufsehen. Die Kassiererin hat sich offenbar dutzendfach daran bedient. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Schaden ist immens, die Stimmung im Verein der Freunde des Wilhelmi-Gymnasiums ist bedrückt. Der gesamte Fall ist von einer gewissen Tragik: Sich an der Vereinskasse bedient und hohe Geldsummen im mittleren fünfstelligen Bereich veruntreut hat die langjährige Kassiererin des Fördervereins. Als die Sache schließlich aufflog, addierte sich nach übereinstimmenden Aussagen aus dem Vereinsumfeld ein Betrag von rund 42.000 Euro.

Die Frau mit einem beruflichen Hintergrund im Finanzsektor wurde bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend von ihren Aufgaben enthoben. Eine neue Kassenführung wurde gewählt, ebenso zwei Personen für die Kassenprüfung. Viel mehr sagt das Vorstandsteam des Vereins nicht.

Am Tag nach der Sitzung gibt man sich verschlossen, hangelt sich an einer knappen Pressemitteilung entlang, unterzeichnet von Schulleiter Thomas Gißmann, dem satzungsgemäßen Vize-Vorsitzenden, und der Vorsitzenden Dorothea Müller. Diese bestätigt, dass Strafanzeige gestellt wurde. Der Verein lasse sich "zur Wahrung der finanziellen Interessen" anwaltlich vertreten. Mit Verweis aufs "laufende Verfahren" müsse man nun abwarten, wozu "auch die Polizei" rate. Das 14 Zeilen lange Schreiben spricht lediglich von einem "konkreten Verdacht auf Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung".

Öffentlich wurde der Fall erst durch eine Ankündigung im Mitteilungsblatt. Darin waren als einzige Tagesordnungspunkte die "Unregelmäßigkeiten" in der Kassenführung und die Neuwahlen konkret benannt worden, was in der Sinsheimer Bevölkerung zu einiger Verwunderung führte.

Erst im Jahr 2018 hatte das Wilhelmi-Gymnasium sein 175. Jubiläum gefeiert, unter starker Beteiligung des Fördervereins bei der Organisation der Festivitäten. Im Zuge der Feiern seien zahlreiche Spenden generiert worden. Dies und "ein umsichtiges Wirtschaften" beantwortet nach Ansicht von Alexandra Meng-Emmerich, der künftigen kommissarischen Schulleiterin, die Frage nach dem durchaus nicht wenigen Geld, das der Förderverein auf dem Konto hatte. Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei zwölf Euro.

Mehr über die Zusammenhänge erfährt man im Umfeld des Fördervereins und bei Mitgliedern: Etwa, dass die Beschuldigte über ihre Kassenführung offenbar "mit einer Art Excel-Tabelle" anstelle von Kontoauszügen Rechenschaft abgelegt hat. Das Geld sei, wie übereinstimmend berichtet wird, vorwiegend in Form von Kleinbeträgen in Höhe von mehreren hundert Euro direkt am Schalter abgehoben worden, weshalb auch beim Bankpersonal kein Verdacht einer Veruntreuung von Vereinsgeldern aufgekommen sei. Erst als technisches Gerät beschafft werden sollte – ein Beamer, wie es heißt – und hierfür kein Geld mehr da gewesen sei, sei man stutzig geworden. Eine Kassenprüfung habe – zumindest im Tatzeitraum – offenbar nicht oder nicht gründlich genug stattgefunden.

Betretene Gesichter und Fassungslosigkeit bei einer Abschlussfeier von Kollegen und Direktor Gißmann im kleinen Kreis am Dienstag an der Schule. Wie konnte das passieren?

Dem Vorstandsteam und dessen Vorgängern ist der Vorfall sichtlich peinlich. Elternbeiratsvorsitzender Michael Dittes sagt, es habe "über viele Jahre keine Unregelmäßigkeiten" in der Kasse des seit dem Jahr 1990 existierenden und 348 Mitglieder zählenden Fördervereins gegeben. Einen Großteil dieser Zeit habe die jetzt Beschuldigte über die Vereinskasse gewacht, offenbar einwandfrei. Schuldekanin Jutta Stier springt dem Förderverein zur Seite, spricht von "einem großen Vertrauensbruch". Jürgen Karrer, Arzt in Sinsheim und seit Jahrzehnten sozial engagiert, nickt bloß stumm. Er war Vorsitzender als die Sache passierte. Sie alle berichten von einem vertrauensvollen Klima im erweiterten Vorstandsteam des Vereins. Und in diesem Klima kam es offenbar dazu, dass die Kontoprüfung nicht oder nur lax gehandhabt wurde.

Allerdings – auch dies schildern Eingeweihte – hätte man zumindest vorgewarnt sein können, war doch die nun Beschuldigte bereits wegen eines ähnlich gelagerten Falls auffällig geworden. Auch damals habe sie die Kasse eines weiteren, dieses Mal eines sporttreibenden Sinsheimer Vereins geprüft; auch damals sei es zu Unstimmigkeiten gekommen.

Mitglieder jenes Vereins berichten von einem Fehlbetrag in Höhe von 20.000 Euro. Im Jahr 2014 sei dies gewesen und nur deshalb nicht öffentlich geworden, weil man mit der Frau übereingekommen sei, das Geld binnen einer Frist nachzuzahlen, was auch geschah. Die "diskrete Handhabe" – zur Anzeige kam der Fall damals nicht – war nun offenbar so diskret, dass selbst im relativ beschaulichen Sinsheim nichts davon bis ans Gymnasium vordrang.

Der Rest ist bekannt. Und hat einen durchaus tragischen Aspekt, auch weil Kenner des Sachverhalts in dem Verhalten der Beschuldigten "eine pathologische Komponente" zu erkennen glauben. Wirklich böse Worte hört man über sie nicht, auch wenn inzwischen das ganze Ausmaß an der Schule bekannt ist.

Die Beschuldigte zeigt sich reumütig. Im Gespräch mit der RNZ am Dienstagnachmittag sagte sie, die Tat bereite ihr "größte Schwierigkeiten", auch weil ihr "natürlich" viel an der Schulgemeinschaft des Wilhelmi-Gymnasiums liege. Noch sei "nichts geregelt", jedoch wolle sie, dass der Förderverein sein Geld zurückerhält: "Aber das geht leider nicht von heute auf morgen."