Epfenbach. (fro/zg) Die Wieland Anlagen- und Apparatebau GmbH hat am Mittwoch, 8. Dezember, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Heidelberg gestellt. Das teilt die Firma "Schultze & Braun" mit, die die Insolvenz verwalten wird. Das Gericht bestellte Rechtsanwalt Dr. Jürgen Erbe von der Firma zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens läuft auch nach dem Antrag ohne Einschränkungen weiter.

Der vorläufige Insolvenzverwalter macht sich demnach momentan vor Ort ein Bild von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und prüft Sanierungsoptionen. Ziel sei jetzt, "die wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens zu beseitigen" und Wieland wieder "stabil für die Zukunft aufzustellen", sagt Erbe. Er sei zuversichtlich, dass das gelingen kann. Denn Wieland habe sich einen "guten Namen" bei seinen Kunden als "zuverlässiger Hersteller von kundenspezifischen Anlagen gemacht". Zum Anderen hätten mehrere Kunden bereits signalisiert, "weitere, teils sehr umfassende Aufträge bei Wieland platzieren zu wollen". "Schultze & Braun"-Pressesprecher Ingo Schorlemmer nennt im Gespräch mit der RNZ einen "sehr großen deutschen Zweiradhersteller", der beispielsweise einen Auftrag erteilt habe. Erbe sieht "insgesamt eine gute Basis für eine mögliche Sanierung des Unternehmens". Da man gerade erst am Anfang des Verfahrens stehe, könne man die Erfolgschancen aber noch nicht detailliert abschätzen. Die Rahmenbedingungen seien aber "nicht so schlecht", sagt Schorlemmer: "Wir fangen nicht bei null an."

Wieland ist ein Hersteller von Lackier- und Pulverbeschichtungsanlagen nach Kundenvorgaben. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt rund 3,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Für eine erfolgreiche Sanierung ist der Einstieg eines Investors notwendig, der das Unternehmen mit frischem Geld unterstützt.

Investor wird gesucht

Erbe hat dazu bereits eine Suche nach potenziellen Interessenten für eine Übernahme gestartet. "Wir wollen die drei Monate des vorläufigen Insolvenzverfahrens konstruktiv nutzen, um die entsprechenden Gespräche mit Interessierten zu führen und den Einstieg eines Investors bestmöglich vorzubereiten." Jetzt gilt es laut Schorlemmer, "an den Stellschrauben zu drehen", also zu schauen, welche Stärken und Schwächen Wieland hat.

In Schieflage geriet Wieland aus mehreren Gründen. Zum einen wirkte sich der zunehmende Fachkräftemangel auf das Unternehmen aus, sodass Mitarbeiter, die in Rente gingen, immer schwerer ersetzt werden konnten. Das führte teils zu verlängerten Durchlaufzeiten von Projekten und einzelnen Verzögerungen und Mehrkosten. Hinzu kamen teils Schwierigkeiten in der Materialversorgung durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie oder der Blockade des Suez-Kanals sowie massiv gestiegene Kosten für Material, Transport und Energie. Diese Kosten konnten nicht unmittelbar an die Kunden weitergereicht werden und belasteten die Liquidität des Unternehmens.

"Mit dem Insolvenzantrag hat Wieland einen wichtigen Schritt getan, um diese Situation beheben zu können", sagt Insolvenzverwalter Erbe. "Wir werden mit der gebotenen Sorgfalt und Ernsthaftigkeit prüfen, welche Maßnahmen kurz- und mittelfristig zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage führen können." Das vorläufige Insolvenzverfahren sei der geeignete Zeitraum, um erste Sanierungsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen. Die 32 Mitarbeiter hat Erbe in einer Belegschaftsversammlung über das Verfahren informiert. Ihre Löhne und Gehälter sind bis einschließlich Februar 2022 über das Insolvenzgeld abgesichert.

Sollte sich bis dahin ein Investor finden, seien die Arbeitsplätze vermutlich gesichert, glaubt Schorlemmer, da das Unternehmen in der Vergangenheit schon auf Leiharbeiter angewiesen war, um überhaupt alle Aufgaben erledigen zu können. Außerdem gebe es in der Firma nur ein Geschäftsfeld – unprofitable Sparten des Unternehmens zu schließen, sei also auch keine Option. Die Mitarbeiter werden alle benötigt. Bei Wieland sei Stellenabbau "definitiv nicht das Ziel" und nur die "allerletzte Option".

Im März beginnt das tatsächliche Insolvenzverfahren. Bis dahin kommt es darauf an, wie die kommenden drei Monate laufen.