Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Eine Reihe besonderer Bauwerke im Kraichgau ist am Dienstagabend im Rahmen des Wettbewerbs Baukultur Kraichgau ausgezeichnet worden, darunter mehrere öffentliche und private Objekte in Sinsheim, eines in Angelbachtal und eines in Östringen. Die beim Festakt im Karlsruher Regierungspräsidium gekürten Bauten sind in einem Führer zur Baukultur im Kraichgau zusammengefasst. Insgesamt erhielten 25 Projekte aus dem Kraichgau, ein Großteil davon aus dem Raum Bretten/Bruchsal, eine Plakette als "herausragende Vorbilder für qualitätsvolle Baukultur". Weitere 32 Beiträge wurden in einer zweiten Kategorie als besonders gelungen gewürdigt.

Zu jener zählen auch ein Großteil der Entwürfe, die aus Sinsheim eingereicht wurden, allen voran die sanierte Mehrzweckhalle Hilsbach, deren 1950er-Jahre-Charme das auch an der Sinsheimer Stadthalle tätige Architekturbüro Fischer Ziebold mit modernen Materialien und Stilelementen versehen hat. Vom selben Büro gestaltet wurde ein Einfamilienhaus am Rohrbacher Feldrand.

Bei dem markanten Bau wurde das traditionelle Satteldach geometrisch abgewandelt. Ein "ganzheitlicher, ökologisch, energetisch und wirtschaftlich optimierter Planungsansatz" überzeugte die Jury am C-Bau des Sinsheimer Krankenhauses mit seinen lichtdurchfluteten Fluren der Mannheimer Architekten Rossmann.

Das Eschelbacher "Haus im Grünen". Foto: Tobias Schutz

Ein ganz anderer hat das sogenannte "Haus im Grünen" entworfen: Tobias Schutz, eigentlich Baudezernent im Rathaus. Der studierte Architekt hat den ebenerdigen Flachdachbungalow mit kleinem Pool und zeitlos-gerader Linie mitten ins Grüne des Eschelbacher Altortrands gesetzt - der Wohnsitz von Schutz’ Eltern "in der Lebensphase 60plus". Bei der Landschaftsgestaltung konnte Elke Ukas’ alla hopp!-Anlage im Sinsheimer Postgarten punkten.

Dort seien die Struktur des Parks "behutsam wiederhergestellt" worden und "qualitätvolle Räume des Aufenthalts und der Bewegung" entstanden. In Angelbachtal-Michelfeld überzeugte die Einbindung des modernen Pfarrhauses mit Pfarramt in den alten Ortskern mit dessen Grünstreifen und dem historischen Kirchlein, entworfen vom Mannheimer Büro "Kaupp + Franck"; dieses Konzept wurde in der ersten Kategorie mit einer Plakette ausgezeichnet.

Ebenso die Stiftskirche Sunnisheim: Architekturkenner hatten das Kulturzentrum des Rhein-Neckar-Kreises bereits im Vorfeld als einen der heimlichen Favoriten des unter Kraichgauer Bauherren erstmals ausgetragenen Wettbewerbs gehandelt. Die "klare und eigenständige" Ergänzung der ehemaligen Stiftskirche werte den Bestand auf, heißt es bei der Jury. Hochwertige Materialien und Oberflächen, zurückhaltende Farbgebung und ein ausgewogenes Spiel zwischen Altem und Neuem ließen "eine elegante Atmosphäre" entstehen.

Zu den Preisträgern in der näheren Umgebung gehören auch der Stifterhof in Östringen-Eichelberg, der Bürgerbahnhof in Sulzfeld und die Evangelische Kirche in Kraichtal-Menzingen. Im 106-seitigen Führer "Baukultur Kraichgau" kommen Bauherren und Planer in Interviewform zu Wort, darunter Emanuel Fritz, evangelischer Pfarrer in Angelbachtal, und Sinsheims Baudezernent Schutz.

Als Vertreter der Stadt Sinsheim beim Karlsruher Festakt nannte er den Wettbewerb gegenüber der RNZ "wiederholenswert". Risiken der Baukultur sieht Schutz in der mangelnden Qualität bei der Planung, "etwa im Hinblick auf die Einbindung in die Umgebung" und auch in der Ausführung, oft aus Zeitdruck, kurzfristigen Entscheidungen und vordergründigen Kostenerwägungen. Wer baut, müsse sich bewusst sein, dass er ein Gebiet "für die nächsten 80 bis 100 Jahre positiv wie auch negativ beeinflussen" könne.

Die "Baukultur Kraichgau" soll dem Planen und Bauen in der Region auch künftig "hilfreiche Impulse geben", sagte Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Rahmen der Verleihung, an der auch Regierungspräsidentin Nicolette Kressl und Andreas Grube, Vorsitzender des Kammerbezirks Karlsruhe der Architektenkammer, teilgenommen haben.