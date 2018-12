Die Stadtbahnen halten künftig öfter in Bad Rappenau. Was das Gesamtprojekt die Kommune kostet, ist aber noch immer unklar. Foto: Guzy

Bad Rappenau. (guz) Nach langem Hin und Her wird die Kurstadt zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember mit besseren Stadtbahnverbindungen auf den Linien S41 und S42 versorgt. Vor allem der Takt wird dichter. Künftig verkehren die S42-Züge täglich zwischen Heilbronn und Bad Rappenau und werden bis Sinsheim verlängert. Bislang fuhren die Züge nur montags bis freitags und nur wenige bis Sinsheim. Außerdem werden die stündlichen Abfahrtszeiten so angepasst, dass sie in Bad Rappenau mit dem Regionalzug Heilbronn-Mannheim korrespondieren, was zu attraktiven Anschlussverbindungen führt. Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim fährt jetzt nahezu stündlich eine Bahn.

Noch 2015 war Bad Rappenau die einzige Kommune entlang der Trasse, die den Vertrag über die Aufteilung der Betriebskosten erst unterzeichnen wollte, wenn ein besserer Takt umgesetzt ist. Nun ist es so weit. Das ist die gute Nachricht.

Deutlich weniger Anklang hat die Nachforderung der Deutschen Bahn (DB) gefunden, durch die die Kurstadt nun anteilig mit 315.000 Euro zur Kasse gebeten wird. Bereits unter Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen war im Gemeinderat wiederholt kritisiert worden, dass der Bau der Stadtbahn-Nord-Trasse, die seit Mai 2015 von der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) betrieben wird, noch immer nicht abgerechnet ist. Seither schiebt die Stadt in ihrem Haushalt Jahr für Jahr erhebliche Rückstellungen vor sich her, um die Rechnung dann irgendwann begleichen zu können.

Mit Betonung auf "irgendwann", denn nach wie vor sind bei Planung und Bau große Kostenblöcke nicht endgültig ermittelt, geschweige denn abgerechnet. Weil zudem auch das Eisenbahnbundesamt als Zuschussgeber im Boot ist, werden sich diese Endabrechnungen in einzelnen Bereichen auch noch eine Zeit lang hinziehen, wurde zuletzt im Oktober im Heilbronner Kreistag gemutmaßt.

Jahrelanger Streit um Kosten

Seit 2014 streiten DB und Landkreis darüber, wer welche Kosten an dem Großprojekt zu tragen hat. In jenem Jahr hatte die DB dem Kreis mitgeteilt, dass sich die Planungskosten erhöht hätten und dass diese Mehrkosten in vollem Umfang von der kommunalen Seite zu tragen seien. Was die Kreisverwaltung in dieser Form dann auch prompt ablehnte.

Es folgten zahlreiche Verhandlungsgespräche und eine vom Kreis in Auftrag gegebene Plausibilitätsprüfung. Denn letztlich vermuteten Gutachter und Verwaltung, die DB habe Planungsfehler begangen und dadurch einen Teil der Kostensteigerung selbst verschuldet. Die DB berief sich hingegen auf die Zahlungsverpflichtung des Landkreises und seiner Gemeinden und rechtfertigte die Mehrkosten mit notwendigen Planänderungen, die sich im Planungsprozess ergeben hätten. Da weitere Verhandlungen zu keiner Lösung führten und die DB 2016 noch eine weitere Kostensteigerung mitgeteilt hatte, wurde im Frühjahr 2017 der Versuch gestartet, sich mithilfe eines Mediators, eines ehemaligen Richters des Bundesverfassungsgerichts, außergerichtlich zu einigen. Im finalen Schlichtungsgespräch einigten sich Kreisverwaltung und DB darauf, die Gesamtforderung der DB in Höhe von mittlerweile mehr als sechs Millionen Euro durch Zahlung eines Betrages von fast 3,5 Millionen Euro auszugleichen. Die eine Hälfte dieser Summe trägt der Kreis, die andere die beteiligten Kommunen.

Weil sowohl Kreistag als auch die Kommune entlang der Trasse dem Vergleich bereits zugestimmt hatten, stand nur noch das "Ja" der Bad Rappenauer Gemeinderäte aus. Es kam einstimmig und ohne jegliche Diskussion oder Aussprache und kostet die Stadt nun 315.000 Euro. Und die Endabrechnung steht ja noch aus.