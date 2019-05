Von Christian Laier

Waibstadt/Kraichgau. Vorerst wird der Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt keinen Mitarbeiter für einen gemeinsamen Gemeindevollzugsdienst (GVD) einstellen. Nach ausgiebiger Diskussion des Themas, das die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden seit Monaten beschäftigt, wurde in der Verbandsversammlung nun einstimmig beschlossen, die Kontrolle des ruhenden Verkehrs nicht jetzt, aber möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam durchzuführen.

Die Gemeinde Epfenbach hatte beantragt, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit einen gemeinsamen GVD beim Gemeindeverwaltungsverband einzurichten, um Parkverstöße durch Kontrollen einzudämmen. Die Stadt Waibstadt hat seit Jahren einen eigenen GVD, der das Falschparken ahndet. Alle anderen GVV-Mitgliedsgemeinden kontrollieren den ruhenden Verkehr bislang noch nicht.

"Wir waren uns bei den Vorgesprächen einig, dass mehr als die Hälfte der Mitgliedsgemeinden den Antrag unterstützen und den Vollzugsdienst in den eigenen Gemeinden einsetzen sollten, damit die Übertragung dieser Aufgabe auf den Verband Sinn macht", erklärte GVD-Vorsitzender Joachim Locher. Der Waibstadter Bürgermeister erinnerte daran, dass die Gemeinderäte der einzelnen Gemeinden in den vergangenen Monaten die Einrichtung eines GVD behandelt und darüber beschlossen hatten.

Waibstadt war an einem gemeinsamen GVD zum jetzigen Zeitpunkt von vornherein nicht interessiert, weil man bereits einen voll ausgelasteten Mitarbeiter für diese Aufgabe beschäftigt. Die Gemeinderäte von Neckarbischofsheim und Neidenstein lehnten die Einführung eines gemeinsamen GVD aus unterschiedlichen Gründen ab. Reichartshausens Gemeinderat hatte einer befristeten Lösung zugestimmt. Nur die Kommunalparlamente von Epfenbach und Helmstadt-Bargen hatten sich am Ende für einen gemeinsamen GVD ausgesprochen.

In der Diskussion zeigte sich, dass eine breite Mehrheit grundsätzlich gerne einen gemeinsamen GVD hätte, damit sich die Parksituation durch die Kontrollen verbessert. Weil man davon ausgeht, dass ein eigener Mitarbeiter aber rund 60.000 Euro Personalkosten im Jahr bedeutet, müssten die Gemeinden, die den Mitarbeiter künftig in Anspruch nehmen möchten, diese Kosten unter sich aufteilen. Bei noch drei verbliebenen Kommunen ein beachtlicher jährlicher Mehraufwand.

Weiter zeigte sich, dass die Mitgliedsgemeinden noch einige Vorarbeit zu leisten haben. So müssten teilweise Parkflächen klar ausgewiesen oder zunächst einmal Schilder mit Parkverboten aufgestellt werden. Rechtliche Aspekte wären zudem noch mit dem Landkreis abzuklären.

Letztlich schloss die Verbandsversammlung einen Kompromiss und vertagte eine Entscheidung: Der Waibstadter Gemeindevollzugsbedienstete wird voraussichtlich in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Mitgliedsgemeinden ausreichend Zeit, alle offenen Fragen zu klären und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Im Zuge der Nachfolgeregelung in Waibstadt soll dann versucht werden, eine gemeinsame Lösung im Gemeindeverwaltungsverband zu finden. Dafür bilden die Bürgermeister der drei "Befürwortergemeinden" eines gemeinsamen GVD aus Epfenbach, Helmstadt-Bargen und Reichartshausen einen Arbeitskreis, um dieses Thema aufzuarbeiten oder sogar eine Interimslösung für die drei Gemeinden zu finden.