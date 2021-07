Von Friedemann Orths

Waibstadt/Kordel. "Es ist unbeschreiblich", sagt Thomas Kaiser. Der Bauhofleiter ist seit Sonntag im rheinland-pfälzischen Kordel, knapp 18 Kilometer nördlich von Trier. Kordel ist einer der Orte in der Eifel, der besonders schlimm vom Hochwasser betroffen ist. Die Wassermassen des Flusses Kyll haben hier gewütet, Häuser zerstört und praktisch die gesamte Gemeinde verwüstet. Viele Bürgerinnen und Bürger stehen wortwörtlich vor den Trümmern ihres Lebens. Kaiser spricht am Handy seines Bauhofkollegen Markus Lott mit der RNZ, im Hintergrund rufen sich andere Helfer Kommandos zu. "Es geht heiß her", hat Lott zuvor die Lage im 2500-Einwohner-Dorf zusammengefasst.

Momentan kümmert sich das Bauhofteam darum, den Boden aus der vor erst zwei Monaten kernsanierten Sporthalle zu reißen. Neben Kaiser und Lott helfen auch Heiko Grab und Alexander Spiegel; aus Neckarbischofsheim sind Jonas Frank und Pascal Bohn mitgekommen, Markus Steiner vom Neidensteiner Bauhof packt ebenfalls mit an. Am Donnerstagmorgen sind noch sechs zusätzliche Helfer der Waibstadter Feuerwehr angekommen – sie helfen laut Kaiser privat, haben Urlaub genommen oder klären das mit ihren Arbeitgebern. Die Bauhofmitarbeiter wurden für die Zeit von den Gemeinden freigestellt, leisten quasi Überlandhilfe.

"Dann fangen wir mit dem Drucklüfter an", ruft Kaiser anderen Helfern zu, bevor er weiterspricht. Die Halle ist – wie auch das Feuerwehrhaus, das Bürgerhaus und das alte Schulhaus – "abgesoffen". Auch der Kindergarten und die Grundschule haben "Totalschaden" erlitten, die Kläranlage ist ausgefallen, berichtet Kaiser.

Die Verbindung bricht kurz ab, dann erzählt der Bauhofleiter weiter: Glücklicherweise gab es in Kordel keine Toten zu beklagen, und auch gibt es laut seinem Wissen kein Haus, das gänzlich unbewohnbar ist. Dennoch stand das Wasser fast überall zwei Meter hoch, der Schaden ist immens. Ein Altenheim musste in der Nacht auf Donnerstag vergangene Woche evakuiert werden, die Bewohner leben momentan in einem anderen Heim. Auch hier: "Totalschaden".

Kaiser ist nach Kordel gekommen, weil ihn der Bauhofleiter des Ortes darum gebeten hat. Die beiden kennen sich von einem gemeinsamen Lehrgang – das ist wohl auch der Grund, warum die Koordinierung in Kordel so gut klappt und die Helfer überhaupt helfen können. Nachdem Bundeswehr und Technisches Hilfswerk am Sonntag wieder abrücken mussten – "Nächster Einsatz", hieß es laut Kaiser –, stand der Bauhofleiter aus Kordel plötzlich alleine da. Er hat nur einen weiteren Mitarbeiter sowie eine 450-Euro-Kraft. Beide sind ebenfalls "vom Wasser betroffen". Also ist Kaiser mit zwei Kollegen am Sonntagabend gleich die 230 Kilometer nach Kordel gefahren, um sich ein Bild der Lage zu machen. Wenn er und die Helfer aus Waibstadt, Neckarbischofsheim und Neidenstein nicht gekommen wären, hätte Kordel kaum Hilfe.

Die Helfer der Bauhöfe und der Feuerwehr haben am Donnerstag den Boden der Sporthalle herausgerissen. Zuvor wurde ein verschlammter Spielplatz saubergemacht. Foto: privat

Denn die Lage ist noch immer verheerend: "Wer nicht da war, kann sich’s nicht vorstellen", sagt Kaiser. "Und wir waren ja erst später da", verdeutlicht er. Als der Trupp mit zwei Pritschenwagen, einem "Muli" mit Spezialaufsatz, einem Lkw und "allem Werkzeug, das man so braucht" in Kordel ankam, hatten THW und Bundeswehr schon das Gröbste erledigt. Und dennoch herrschte reines Chaos. Jetzt wird hauptsächlich aufgeräumt. Am Mittwoch haben sie einen Spielplatz von Schlick befreit, der auch noch voller Heizöl war. Jetzt werden die Sinkkästen der Kanalisation gereinigt. Aber überall liegen noch ausgerissene Bäume, die Wege sind mit Schlamm überzogen, Brücken beschädigt.

Zu den Einheimischen haben die Arbeiter kaum Kontakt, man sehe aber allen an, dass sie "total fertig" sind, erzählt Kaiser. Die Stimmung ist aber trotz der Katastrophe freundlich, der Bürgermeister und alle anderen sind "total happy", dass Hilfe gekommen ist. Mittlerweile gibt es wieder Strom, "aber nicht bei der Halle", in der heute gearbeitet wird. Jetzt versuchen die Männer, ein stärkeres Notstromaggregat aufzutreiben, um den Dampfstrahler benutzen zu können. Das sei "gar nicht so einfach", vieles laufe momentan nur "über Zwischen- und kurze Wege", schildert Kaiser.

Der Bauhoftrupp schläft im Bürgerhaus auf Feldbetten – "nicht im Hotel" –, wie Kaiser betont. "Im Prinzip" ziehen sie sich abends nur die Klamotten aus und schlafen, am nächsten Tag geht’s weiter, für etwa zwölf Stunden. An diesem Freitag rücken sie wieder ab, denn zu Hause läuft der Bauhof "auf Notbetrieb".