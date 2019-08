Mit dem Abschieben der Muttererde begann in dieser Woche der Bau der beiden Hochwasserrückhaltebecken Biesig und Weyerwiesen in Waibstadt, die im Jahr 2021 fertiggestellt sein sollen. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. In der Gemeinde tut sich etwas in Sachen örtlichem Hochwasserschutz: Am Waibstadter Ortsausgang, neben dem Feldweg, der entlang der Bundesstraße 292 Richtung Sinsheim zur Weyerwiesenquelle führt, haben in den vergangenen Tagen die Bauarbeiten zur Erstellung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Weyerwiesen begonnen. Aber auch die Arbeiten für das weitere HRB Biesig in der verlängerten Adersbacher Straße zwischen dem Schützenhaus und dem Grillplatz im Biesigwald haben begonnen.

Nach den schlimmen Hochwassern im Dezember 1993 und im Juni 1994 ergaben Untersuchungen, dass damals nach einem heftigen Niederschlag aus dem Einzugsbereich Biesig und Weyerwiesen kommende Wassermassen bereits die Altstadt überflutet hatten, bevor der Schwarzbach über die Ufer trat. Es entstand Schaden in Millionenhöhe. Daraus entwickelte sich der Plan, auch in diesen Bereichen Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Das komplexe Genehmigungsverfahren mit vielen Untersuchungen und Anhörungen von Behörden führte dazu, dass erst dieses Jahr die Genehmigungen und Förderbescheide vorlagen.

"Seit vielen Jahren war der Bau der notwendigen örtlichen Hochwasserrückhaltebecken im Biesig und in den Weyerwiesen für die Stadt Waibstadt ein wichtiges Thema. Nachdem wir nun in diesem Jahr die erforderlichen Förderzusagen der Fachförderung Wasserwirtschaft und des Ausgleichstocks erhalten haben, können die Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt werden", sagt Bürgermeister Joachim Locher. Und weiter: "Über die großzügige Förderung des Landes freuen wir uns sehr, da die Maßnahme von der Stadt Waibstadt alleine nicht zu stemmen gewesen wäre. Ich bedanke mich auch bei allen betroffenen Grundstückseigentümern, die ihre Grundstücke nach konstruktiven und kooperativen Gesprächen für diese wichtige Hochwasserschutzmaßnahme zur Verfügung stellen", betont das Stadtoberhaupt.

Im Fachförderbescheid erhielt die Stadt die Auflage, dass der Baubeginn noch vor September dieses Jahres starten muss. "Wir haben deshalb sofort mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen und werden die Bauarbeiten bis Ende des Jahres ausschreiben. Mit dem eigentlichen Baubeginn der Becken ist dann Mitte 2020 zu rechnen", erklärt Locher.

Das HRB Biesig kann, wenn es fertig ist, 47.600 Kubikmeter Wasser fassen. Die Dammkronenhöhe wird circa acht Meter betragen, drei Meter breit sein und sich auf 122 Meter Länge erstrecken. Das Durchlassbauwerk selbst, durch das das Wasser fließen kann, ist zwei Meter breit und 70 Meter lang. Das etwas kleinere Rückhaltebecken Weyerwiesen kann nur 13.100 Kubikmeter Wasser aufnehmen und ist lediglich rund vier Meter hoch. Die Länge der Dammkrone wird 80 Meter und die Breite drei Meter betragen. Das Durchlassbauwerk ist zwar genauso breit wie das des HRB Biesig, hat aber nur eine Länge von 27 Metern. Geplant ist außerdem, dass der Ablass beider Becken mit einem Regelschieber gesteuert wird. Zum Schutz der Bundesstraße wird an das Hochwasserrückhaltebecken Weyerwiesen parallel zur Straße ein Seitendamm mit rund vier Metern Höhe und 320 Metern Länge angebaut, der drei Meter breit ist.

"Nachdem alle Auflagen hinsichtlich des Artenschutzes erfüllt und die letzten Eidechsen und Schlingnattern in ihr neues Zuhause umgesetzt waren, konnten wir in den vergangenen Tagen mit dem Abschieben der Muttererde beginnen", berichtet der Städtische Tiefbauleiter Kurt Spiegel. "Die Becken werden umweltnah als Erdbecken gebaut. Im Einstaubereich werden Wiesen angelegt. Nach Beendigung der Baumaßnahme können die Felder auf der wasserabgewandten Seite wieder landwirtschaftlich genutzt werden", erläutert er weiter.

Eine optische Veränderung wird es aber auf alle Fälle geben: Um beide Becken herum werden die Wirtschaftswege künftig über die Dammkrone geführt. Im Bereich Biesig muss zudem die bestehende Wasserleitung der Bodensee Wasserversorgung in den neu zu bauenden Wirtschaftsweg verlegt werden. die Maßnahme kostet rund 2,9 Millionen Euro und soll im Jahr 2021 abgeschlossen sein.