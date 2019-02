Von Christian Laier

Waibstadt. "Ich habe selbst eine Tochter. Wenn sie einmal Hilfe brauchen sollte und sie bekommt, wäre ich sehr froh", sagt Celine Lutz, Wirtin des Gasthauses "Zum Adler" in Waibstadt. Als "sehr positiv" bezeichnet sie das "Notinsel"-Projekt, das in Waibstadt gestartet ist und bei dem sie sich als einer von bislang sechs Gewerbebetrieben in Waibstadt aktiv einbringt. Ziel ist es, ein Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften aufzubauen, aus Gastwirten, Bäckern, Metzgern, Friseuren oder Banken, die Kindern in Gefahrensituationen als erste Anlaufstelle dienen und einen Schutzraum bieten können.

Die Gefahren für Kinder und Jugendliche können vielfältig sein: Eine Bedrohung durch einen gewaltbereiten Mitschüler, eine blutende Wunde am Knie nach einem Fahrradsturz oder der verlorene Haustürschlüssel. In einer solchen Situation ist es beruhigend, wenn sich die Kleinen an einen Erwachsenen wenden können, der dann hilft.

Örtliche Geschäfte, die über Publikumsverkehr verfügen, ebenerdig liegen und für Kinder von der Straße gut erreichbar sind, können im Rahmen eines Projektes der Stiftung "Hänsel+Gretel" zu Notinseln werden und Kindern in Stresssituationen Fluchtpunkte aufzeigen, an denen sie Hilfe und Ansprechpartner finden. "Wir helfen gerne und am liebsten von Angesicht zu Angesicht", erklärt Ingrid Baumeister vom örtlichen Fleischereifachgeschäft Baumeister ihre Motivation, von Beginn an beim Projekt dabei zu sein. Weitere Gewerbebetriebe, die sich am Projekt beteiligen, sind der Friseursalon "Creative Hair", die Filialen der Sparkasse und der Volksbank und die Bäckerei Allgeier. Eine weitere Notinsel ist das Waibstadter Rathaus. Alle Läden und Geschäfte, die das Notinsel-Zeichen an ihrer Tür anbringen, signalisieren Kindern: "Wo wir sind, bist Du sicher."

Auf Initiative des Gemeinderats hat die Stadtverwaltung die Voraussetzungen geschaffen, damit das Notinsel-Projekt auch in Waibstadt starten kann. "Ich freue mich, dass wir damit einen weiteren Mosaikstein zum Schutz unserer kleinsten Mitbürger schaffen konnten", resümiert Bürgermeister Joachim Locher. "Mein Dank gilt allen teilnehmenden Betrieben. Gleichzeitig möchten wir auch alle anderen in Frage kommenden Gewerbetreibenden dazu ermuntern, sich an dem Projekt zu beteiligen", hofft das Stadtoberhaupt auf weitere Gewerbetreibende, die sich dem Projekt noch anschließen. Aktuell liegen außer der Filiale der Volksbank alle Anlaufstellen in der Hauptstraße. Wünschenswert wäre es, wenn künftig über das gesamte Stadtgebiet Notinseln verteilt wären.

Die Stadtverwaltung fungiert als regionaler Notinsel-Standort-Partner und ist verantwortlich für die langfristige Betreuung des Projekts vor Ort. Seit dem Start der Notinseln im Jahr 2002 gibt es mittlerweile an 219 Standorten in ganz Deutschland rund 19.000 Notinsel-Geschäfte. In der Region wird das Notinsel-Projekt beispielsweise schon in Sinsheim, Eppingen, Mauer oder Bammental umgesetzt. Damit die Kinder und Jugendlichen das Projekt kennenlernen und wissen, wohin sie sich wenden können, fanden in der Aula der Brunnenschule Waibstadt und in der Außenstelle der Brunnenschule in Daisbach bereits Informationsveranstaltungen für die Schulkinder statt. Das System ist an allen Standorten identisch, so dass ein Waibstadter Schüler, der das Projekt kennt, auch bei einer Gefahrensituation in einem anderen Ort am Notinsel-Aufkleber schnell erkennt, wo er Hilfe finden kann.

Eltern können ihren Kindern entlang des Schulweges erklären, wo es Notinseln gibt, damit sie dort im Falle einer Gefahrensituation Zuflucht finden können. Am liebsten wäre es allen Projektteilnehmern in Waibstadt aber natürlich, wenn die Notinseln nie benötigt würden. Sollte mit einer Notinsel in der Zukunft aber nur einem Kind geholfen werden können, hätte sich das Engagement von Gewerbetreibenden und der Stadt schon gelohnt.

Info: Waibstadter Einzelhändler, die sich auch an der Notinsel-Aktion beteiligen wollen, können sich mit dem Waibstadter Hauptamtsleiter Marc Fischer im Rathaus unter Telefon 07263 / 914729 in Verbindung setzen. Weitere Informationen zum Projekt im Internet unter www.notinsel.de