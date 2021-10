Von Christian Laier

Waibstadt. Die Nutzung von Windenergie und der Bau von Windkraftanlagen werden seit Jahren diskutiert. Dass es in Waibstadt schon einmal ein großes Windrad gab, wissen nur noch wenige Zeitzeugen. Was es mit diesem Windrad auf sich hatte und warum es heute nicht mehr existiert, haben die "Freunde Waibstadter Geschichte" recherchiert.

Ottmar Lehmann gehört mit seinen 85 Jahren zu den wenigen Einwohnern, die sich noch an das Waibstadter Windrad erinnern können. "Im Jahr 1932 errichtete der Fabrikant Dr. Adolf Link zur Bewässerung seiner Steinobst-Plantage im Gewann "Halbmorgen" ein Windrad", weiß der Hobby-Heimatforscher. "Es handelte sich um den ersten Tiefbrunnen Waibstadts mit einer Windkraft-Saugpumpstation, die aus 35 Metern Brunnentiefe Wasser in ein 70 Kubikmeter großes Vorratsbecken pumpte", erinnert sich Lehmann. Die Turmhöhe, an der das Windrad angebracht war, war circa 20 Meter hoch. "Diese Windkraft-Saugpumpstation war in unserer Region eine sensationell einmalige Bewässerungsanlage, die bis Mai 1945 erfolgreich in Betrieb war", erklärt Lehmann, der in seinem Privatarchiv eine Aufnahme des Windrades aus dem Jahr 1944 aufbewahrt hat.

Im Mai 1945 fiel die damalige "Sensation" dann den Taten der sogenannten "Mori-Bande" zum Opfer, die nach dem Krieg in Waibstadt eine Schreckensherrschaft mit "Mord und Totschlag" aufbaute. "Ein Beispiel ihrer vielen Untaten war die Zerstörung der Windkraft-Pumpstation", erinnert sich Lehmann. Mit Schusswaffen zielten die Mitglieder der Bande aus Freude am Schießen so lange auf das Windrad, bis es schließlich zerstört war. Damit nicht genug sägte die Bande, die hauptsächlich aus Landhelfern aus den Ostblockstaaten bestand, ohne Rücksicht Obstbäume um, damit sie das reife Obst für den sogenannten "Mundraub" leichter am Boden ernten konnten. Auf Widerstand und Gegenwehr der einheimischen Bevölkerung stieß die Bande nicht, weil für die deutsche Bevölkerung zu dieser Zeit eine Ausgangssperre bestand.

Die Landhelfer waren in den Kriegsjahren ab 1939 benötigt worden, weil die ansässigen Landwirte und Knechte im wehrpflichtigen Alter zum Militärdienst einberufen worden waren. Ab dem Jahr 1942 wurden auch Frauen ab dem Jahrgang 1922 zum Wehrdienst eingezogen. Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe bekamen daraufhin "freiwillige Arbeitskräfte" aus den Ostblockstaaten zugewiesen. Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass 1945 allein in einem Sammellager in Waibstadt mehr als 800 ausländische Landhelfer untergebracht waren.

Dass die damaligen Landhelfer nach Kriegsende wieder zurückgehen, um die Lage in Waibstadt zu beruhigen, erwies sich als sehr schwierig, denn dieser Personenkreis war in seiner ursprünglichen Heimat im Osten "als ehemalige Fahnenflüchtige" ebenfalls nicht mehr erwünscht. Nach Berichten des damaligen Pfarrers Josef Maier herrschte im Waibstadter Pfarrhaus zu dieser Zeit großer Andrang. Viele dieser Personen wollten anscheinend durch eine Heirat ein Bleiberecht in Deutschland erhalten.

Drei Monate nach der Verhaftung der Köpfe der "Mori-Bande" wurden die freiwilligen Landhelfer schließlich in ein Zwischenlager in Siegelsbach verlegt. Danach kehrte in Waibstadt wieder Ruhe ein. Der Kopf der Bande, Thomas Mauri, den in Waibstadt alle nur "Mori" nannten, wurde später in Kanada wegen eines Totschlags, den er dort im Jahr 1952 beging, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. In Waibstadt wurde er anschließend nicht mehr gesichtet.