Auch in der Region fährt Apple derzeit mit Autos wie auf diesem Symbolbild, das in Santa Clara in den USA entstand, umher, und erfasst Daten für sein Kartenprogramm Apple Maps. Das möchte die Firma verbessern. Foto: dpa

Von Friedemann Orths

Waibstadt. Da staunte eine Waibstadter Bürgerin nicht schlecht, als sie am 9. August ein weißes Auto mit einem merkwürdigen Gerüst auf dem Dach durch ihre Straße fahren sah: Offenbar ist "Apple Maps" in der Stadt - was die Aufschrift auf einer hinteren Scheibe des Wagens beweist. Jetzt hat sich die Frau bei der RNZ gemeldet, und wir haben nachgefragt.

> Die Stadt weiß von der Aktion des Tech-Giganten aus Kalifornien nichts, sagt Bürgermeister Joachim Locher der RNZ. Eine offizielle Mitteilung von Apple habe die Stadt nicht erhalten, und auch dass ein Wagen mit Kamera durch Waibstadt fährt, war dem Bürgermeister nicht bekannt. Locher ist sich sicher, dass das Unternehmen das dürfe: "Wehren kann man sich dagegen nicht", sagt er und meint damit die Gemeinde. Öffentliche Gebäude seien eben öffentlich, und die Gemeinde habe auch kein Problem damit, dass beispielsweise das Rathaus in Apples Kartensystem verzeichnet werde. Bei Privatpersonen und -häusern sieht er das aber anders. Hier habe er "ein bisschen Bedenken, dass da zu viele Infos preisgegeben werden", auch wenn man den Service der Unternehmen gerne nutze.

> Apple schickt auf RNZ-Anfrage eine E-Mail, in der diverse Links auf das Projekt verweisen, und bestätigt, dass in diesem Zeitraum Kameraautos durch die Region fahren. Vom 29. Juli bis 30. September seien Autos in mehreren Bundesländern unterwegs, darunter auch Baden-Württemberg und der Rhein-Neckar-Kreis. Dazu schreibt das Unternehmen: "Apple führt weltweit vor Ort Datenerfassungen durch. Diese Daten werden verwendet, um Apple Maps zu verbessern und die ,Umsehen‘-Funktion zu ermöglichen. Wir werden zudem einige Orte regelmäßig besuchen, um neue Daten zu erhalten." Dies diene der Verbesserung der aktuellen Karte. Die Daten werden laut Apple nicht an Dritte weitergeleitet.

> Die Privatsphäre soll laut Apple nicht verletzt werden: Die Frau, die sich bei der RNZ meldete, und die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, möchte auch nicht, dass sie oder ihr Haus in Apples "Umseh"-Service erscheinen. Hierzu sagt Apple weiter: "Wir verpflichten uns, deine Privatsphäre zu schützen, während wir diese Daten erfassen. Zum Beispiel werden wir Gesichter und Autokennzeichen auf den Bildern vor der Veröffentlichung in ,Umsehen‘ unkenntlich machen." Allerdings steht noch nicht fest, ob die Funktion überhaupt in Deutschland erscheinen wird: "Die Fahrten der Kameraautos in Deutschland dienen in erster Linie der Verbesserung der sogenannten Grundfunktionen (…)". Über die Erweiterung werde "erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden". Als Google seine "Streetview"-Funktion mit ähnlichen Kamerafahrten in Deutschland vorbereitete, hatte es Proteste aus der Bevölkerung gegeben.

> Zuständig ist in diesem Fall das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA). Auf dessen Webseite ist zu lesen, dass Apple im Frühjahr an das Amt herangetreten sei, um über die Planungen zu informieren. Die erfassten Daten würden laut Apple verschlüsselt auf Festplatten gespeichert und Nummernschilder und Gesichter vor einer Veröffentlichung durch sogenanntes "Blurring", zu Deutsch "Verwischen", unkenntlich gemacht.

> Widerspruch gegen die Verwendung der Daten, beispielsweise Fotos betroffener Personen oder Häuserfronten, kann bei Apple eingereicht werden. Entweder per E-Mail an MapsImageCollection@apple.com, per "Problem-Melden"-Funktion in der "Apple Maps"-App, wenn man dort sein eigenes Haus erkennt, per ausgefülltem Datenschutzformular unter www.apple.com/de/privacy/contact, oder über das Online-Beschwerdeformular des bayrischen LDA unter www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html, Kategorie "Apple-Kamerafahrten" im Menüpunkt "Themenfeld".