Waibstadt. (cla) Fußballfans im Trikot ihres Lieblingsvereins mit einem Glas Sekt in der Hand beim "Late-Night-Shopping" am Freitagabend in einem Modehaus: Diesen ungewöhnlichen Anblick konnte man am bei "Bernadette – Mehr als Mode" in der Waibstadter Stadtmitte genießen. Möglich gemacht hat es der Fernsehmoderator und Buchautor Ulli Potofski, der auf Einladung der "Sportfreunde Kurpfalz 04" zu einer Buchlesung gekommen war.

Es war ein ganz besonderes Ambiente, das anlässlich der Veranstaltung geschaffen worden war: Stehtische, Bierbänke, gemütliche Sessel – inmitten der aktuellen Mode-Kollektion und wegen der aktuellen Lage mit weiten Abständen über das ganze Modehaus verteilt, fand jeder eine passende Sitzgelegenheit. Für die Besucher gab es bei freiem Eintritt Brezeln und kühle Getränke. Und dazu einen Gast, der im Fernsehgeschäft schon fast alles erlebt hat.

Der 68-jährige Potofski, ursprünglich gelernter Koch und später als Quereinsteiger erst zum Radio und dann zum Fernsehen gekommen, bewies, dass er ein vielseitiger Unterhalter ist, der gerne Anekdoten aus der bunten Fernsehwelt und der Fußballbranche zum Besten gibt, der aber auch gleichzeitig ernste Themen anspricht und kein Blatt vor den Mund nimmt. Einem breiten Publikum bekannt wurde Potofski 2016 als Teilnehmer der Tanzshow "Let’s dance" bei RTL. Von 1988 bis 1992 moderierte er den damaligen Sportschau-Nachfolger "Anpfiff" bei RTL. Seit 2006 kommentiert und moderiert er für den Bezahlsender "Sky" Spiele der Fußball-Bundesliga und ist in der Fußballszene bekannt und beliebt.

Wer eine klassische Buchlesung erwartet hatte, bei der der Autor auf dem Stuhl sitzt und eine Passage aus seinem Werk vorliest, wurde enttäuscht. Zunächst gab es einiges zu lachen, als Moderator Michael "MT" Tschimmel den Ehrengast in seiner bekannt humorvollen Art vorstellte. Nach einem Quiz zu legendären Fußballzitaten, das Potofski mit Bravour meisterte, übernahm der Hauptdarsteller des Abends selbst die Bühne. Im Stehen und komplett frei erzählte er aus seinem Buch "Entscheidend ist auf’m Platz: Die verrückte Welt des Fußballs und seiner Kommentatoren" über seine Tätigkeit als Fußballmoderator im Fernsehen, aber auch aus seinem neuesten Buch "52: ein Jahrgang – zwei Leben", das er zusammen mit dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach veröffentlicht hat. Rund zwei Stunden lang fesselte Potofski sein Publikum mit seinen Erzählungen.

Im Anschluss hatten die Gäste die Möglichkeit, die Bücher des Autors zu kaufen, der sie individuell signierte. Eine lange Schlange hatte sich gebildet, bis schließlich alle Widmungen in die Bücher geschrieben waren und auch das letzte Fußball-Trikot mit einem Autogramm versehen war. Besonders beliebt zu sein scheint Potofski bei den Fans des FC Schalke 04, der TSG Hoffenheim und des 1. FC Kaiserslautern, die zahlenmäßig im Publikum stark vertreten waren.

Ulfert Hagemeier, der als Vorsitzender der "Sportfreunde Kurpfalz 04" den Gast nach Waibstadt geholt hatte, lud am Ende der Veranstaltung alle Besucher zu einem Frühstück mit Ulli Potofski am Samstagmorgen ein. Die Waibstadter bewiesen am nächsten Morgen, dass sie spontan sind, und genossen ein Frühstück im Biergarten des "Waibstadter Hof", in dem Potofski übernachtet hatte. Es entwickelte sich auch hier ein fußballphilosophisches Gespräch über das moderne Fußballgeschäft und die "guten alten Zeiten" dieser Sportart.