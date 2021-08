Von Christian Laier

Waibstadt. Gibt es eine Rivalität zwischen Daisbach und Waibstadt? Wenn man sich bei Kommunalpolitikern, Fußballern oder Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr umhört, gewinnt man schnell den Eindruck, dass es zwischen den beiden Ortsteilen heute freundschaftlich und harmonisch zugeht. Allerdings war dies nicht immer so.

Im Jahr 1971 schlossen sich das zuvor selbstständige Daisbach und Waibstadt im Rahmen der Gebietsreform zusammen. Wenn man sich bei den Älteren nach der damaligen Zeit erkundigt, erfährt man, dass dieser Zusammenschluss am Anfang nicht aus tiefer Überzeugung erfolgte. Die Daisbacher Bevölkerung hatte die Eingemeindung nach Waibstadt zunächst abgelehnt, denn etliche Gemeindemitglieder hätten einen Anschluss an Sinsheim lieber gesehen. Diese "Zwangsheirat" von Waibstadt und Daisbach sei "damals eigentlich von keinem gewollt", aber aufgrund der Gemeindereform erforderlich gewesen, weiß Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher. Ein gemeinsames Fest im Wald an der Gemarkungsgrenze sollte im Rahmen der Eingemeindung vor fast genau 50 Jahren die Stimmung verbessern.

"Mit der Rivalität wurde man großgezogen, egal ob im Sportverein oder bei der Feuerwehr, es hieß nur: die Waibstadter sind ,Eiappe’. Mit denen kann man nichts anfangen, da geht man nicht rüber", erzählt der Daisbacher Ortschaftsrat Peter Bach. In Waibstadt sei man früher von vielen Älteren schief angesehen worden, wenn man vom "Bergvolk" war, erinnert er sich. "Die Rivalität entstand durch empfundene oder auch tatsächliche Ungleichbehandlungen. Sei es bei dem Ausbau der Infrastruktur oder der Mithilfe des Bauhofs bei Festen und Instandhaltungsaufgaben. Hierbei fühlten sich die Daisbacher oftmals allein gelassen", erklärt Stadtrat André Stacke, der in Daisbach aufgewachsen ist und mittlerweile in Waibstadt lebt.

Im Laufe der Jahre besuchten viele Daisbacher die Waibstadter Haupt- und Realschule und wurden dort in gemischten Klassen unterrichtet, sodass sich unter den Jugendlichen Freundschaften entwickeln konnten, die das Gesamtklima nach und nach verbesserten. "Die jüngeren Generationen kennen eigentlich den alten Zustand mit der Eigenständigkeit der Ortsteile gar nicht mehr. Es gibt viele Kooperationen auf Vereinsebene und viele Feste, wie die Kerwe, bei denen Daisbacher und Waibstadter zusammen feiern", beobachtet Locher. "Die Älteren sterben aus und die Jüngeren können nicht mehr viel mit der Rivalität anfangen und das ist gut so", betont Bach. "Man unterstützt sich heute, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Ich bin jetzt 41 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr, auch hier herrscht eine gute Zusammenarbeit", sagt Bach.

"Kommunalpolitisch ist eine gewisse Entspannung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ortschafts- und Gemeinderat zu verzeichnen, die zum harmonischen Miteinander beiträgt", findet Winfried Glasbrenner, der seit 2009 als Ortsvorsteher für die Daisbacher Belange eintritt. Der Daisbacher Ortschaftsrat habe sich in den vergangenen Jahren immer sehr zufrieden mit der Berücksichtigung von Daisbach im städtischen Haushaltsplan gezeigt. "In den letzten Jahrzehnten haben sich die Ansichten geändert. Die jüngeren Generationen kennen es nicht anders als mit Waibstadt zusammen zu sein. Zudem wurde von der Stadtverwaltung viel Geld in Daisbach investiert", findet auch Stadtrat Stacke.

Eine gemeinsame Jahreshauptübung der Feuerwehren von Waibstadt und Daisbach fand am 31. August 1991 in Daisbach statt. Archivfoto: Adam Jäger/Repro: Christian Laier

Weniger harmonisch verliefen eine Zeit lang die hitzigen Fußball-Derbys, als der SV Daisbach und die SG Waibstadt in den 1990er-Jahren in der gleichen Liga spielten und regelmäßig aufeinandertrafen. Aus dieser Zeit wird überliefert, dass ältere Fans den Spielern zu dieser Zeit schon eine Woche vor dem Spiel sehr deutlich machten, dass das anstehende Derby auf jeden Fall gewonnen werden müsse. Andere berichten von den Spielern in Aussicht gestellten Geschenken, um sie zu motivieren und für die Partie heiß zu machen. "Ich kann mich noch gut an eines der Duelle erinnern. Der SV verlor damals, und in der zweiten Halbzeit wurden drei Spieler mit Roter Karte des Platzes verwiesen. Hier war richtig Feuer im Spiel", sagt Stacke. "Als ich zur Saison 2007/2008 zurück zur SG kam, war das Spiel gegen Daisbach schon noch speziell, aber ich glaube seither sind da ziemlich die Emotionen raus, da hat sich vieles geändert. Ich glaube auch nicht, dass früher Vorstände gemeinsam zu Länderspielen bei einer Europameisterschaft gereist wären, so wie Peter Bach und ich das gemacht haben", glaubt der heutige SG-Vorsitzende Markus Stumpf. "Jedes Derby ist ein Highlight, da gibt jeder alles. Und klar möchte keiner verlieren, obwohl dies auch schon sehr nachgelassen hat. Man merkt es manchmal auch am Stammtisch, wenn man zusammensitzt, da wird dann gefrotzelt", erzählt der langjährige SV-Vorsitzende Bach.

Alle bestätigen, dass die Lage heute harmonischer ist. "Eigentlich zeigt sich die Rivalität nur noch bei sportlichen Begegnungen der beiden Fußballvereine oder bei Festen am Bierstand, wo schon noch ,geuzt’ wird. Aber alles spielt sich auch da freundschaftlich ab und ist nicht so ernst gemeint, wie es vielleicht früher war", findet Bürgermeister Locher. "Heute zeigen sich nur noch kleine Gehässigkeiten auf Dorffesten oder Feiern. Hier werden noch die Uznamen der einzelnen Gemeinden ausgesprochen", beobachtet Stacke.

Die Rivalität werde nur noch im positiven Sinne ausgetragen, wenn sich beispielsweise die Daisbacher mit den Waibstadtern duellieren, welcher Ortsteil es schafft, bei der Gastronomie mehr Essen zu kaufen und sie so zu unterstützen. Zudem betonen die Verantwortlichen der großen Vereine, dass die Daisbacher und Waibstadter Vereine mittlerweile gut und regelmäßig miteinander kooperieren.

Eine Gelegenheit, die frühere Rivalität im positiven Sinne zu pflegen, wäre das Jubiläumsfest zur 50-jährigen Eingemeindung in diesem Juli gewesen. Vor dem Hintergrund der Corona-Verordnung fiel es aus.