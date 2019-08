Der Rewe-Markt in der Neidensteiner Straße soll modernisiert werden. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Der Rewe-Markt in der Neidensteiner Straße soll erweitert werden. Aus diesem Grund beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem entsprechenden Bauantrag. Demnach soll der Supermarkt einen Anbau an der Front des Gebäudes erhalten, der über einen Teil der bisherigen Parkplätze gebaut wird. Außerdem sollen der Verkaufsraum, die Anlieferung und das Lager des Marktes erweitert werden. Auf einem direkt angrenzenden Grundstück sollen weitere Stellplätze für die Kunden geschaffen werden.

"Das neue Rewe-Konzept soll künftig innerhalb des Marktes präsentiert werden", erklärte Wolfgang Reinhard von der Reinhard Unternehmensgruppe mit Sitz in Sandhausen auf RNZ-Anfrage. Dafür würde ein Teil der Parkplätze für den Anbau einer erforderlichen Verkaufsflächenerweiterung überbaut, um den Markt innen neu zu gestalten. "Die Ladenflächen wie die Gänge sollen großzügiger, modernisiert und auf den neusten Stand gebracht werden, weil die aktuellen Flächen nicht mehr ausreichen", sagte Reinhard. "Dabei soll es keine Sortimentserweiterung geben, aber mehr Komfort für die Kunden." Nach 15 Jahren sei eine solche Modernisierung üblich. Die Fertigstellung des Projekts ist für das Jahr 2020 oder 2021 angedacht. "Dieses Bauvorhaben liegt innerhalb des Ortsetters und fügt sich nahtlos in die Umgebungsbebauung ein", sagte Bürgermeister Joachim Locher. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag geschlossen zu.