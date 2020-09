Waibstadt. (cla) Es war ein tragischer Unfall, bei dem am Montag eine 37-Jährige in Waibstadt ums Leben kam. Die Fußgängerin war nach Polizeiangaben in einem Gewerbegebiet von einem Radlader erfasst worden und gestorben. Die alleinerziehende Mutter hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne, um sie sich aktuell die Großmutter kümmert.

Bestürzt über das Unglück sind auch die Fußballtrainer der B-Jugend der SG Waibstadt, Karl Herth und Pietro Vasta. Ihre beiden Spieler Justin (16) und Tom (15) sind die Söhne des Unfallopfers. Justin spielt bereits seit 2018 als Innenverteidiger bei der SG und ist aktuell der Spielführer des Teams. Sein Bruder Tom ist seit diesem Jahr als Torwart dabei, ist aber auch ein sehr guter Feldspieler.

Die "Sportfreunde Kurpfalz 04" unterstützen seit Jahren die Jugendarbeit der SGW, unter anderem auch als Trikotsponsor der B-Jugend. Kurzerhand haben sich die Sportfreunde nun entschlossen, eine Spendenaktion auf die Beine zu stellen. Der Erlös soll direkt und unmittelbar den Kindern der betroffenen Familie zugutekommen.

Zu diesem Zweck wird am Sonntag, 13. September, beim ersten Heimspiel der SG Waibstadt gegen den SV Gemmingen, ab 13 Uhr auch eine Spendenkasse am Kassenhäuschen des Sportplatzes aufgestellt. Die Sportfreunde und die Jugendabteilung der SG würden sich freuen, wenn auf diese Weise die Familie in diesen schwierigen Tagen auch finanzielle Unterstützung erfahren würde.

Spenden sind auch erbeten an die "Sportfreunde Kurpfalz 04" bei der Deutschen Skatbank, IBAN DE75 8306 5408 0004 5154 04; Verwendungszweck "Soforthilfe Justin und Tom".

Update: Freitag, 11. September 2020, 18.25 Uhr

Fußgängerin wird von Radlader erfasst und stirbt

Alle Rettungsmaßnahmen vergebens - Ursache noch unklar

Waibstadt. (pol/mare) In Waibstadt hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei meldet, wurde gegen 8.30 Uhr in der Siemensstraße eine 37-jährige Fußgängerin von einem Radlader erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren Verletzungen. Neben den Unfallermittlern des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Radlader wurde sichergestellt. Die Psychosoziale-Notfall-Versorgung des DRK begleitete die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungskräfte vor Ort und unterstützt die Angehörigen.

Die Ursache für den Unfall ist bisher noch unklar.

Update: Montag, 7. September 2020, 17.07 Uhr