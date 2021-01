Waibstadt-Daisbach. (wig) Eintauchen in die Vergangenheit kann man beim Betrachten der Filme von Otto Weis. Der im vergangenen Jahr verstorbene Bankdirektor im Ruhestand hat ab 1970 viele Sequenzen aus dem Daisbacher Dorfleben festgehalten. Sein Sohn Willi Weis hat sie digitalisiert und nun unter "Dorfleben in Daisbach" auf "YouTube" veröffentlicht.

In vielen Alltagsszenen werden die Veränderungen in der vergangenen 50 Jahren sichtbar: Viel Handarbeit war etwa noch in der Landwirtschaft erforderlich, so beim Heumachen, mit der Sense mähen oder der Ernte mit dem Columbus-Mähdrescher. Viele alte Daisbacher Originale werden wieder lebendig, oft im Unterhemd abgelichtet, beim Holzhacken oder mit Anzug und Hut am Sonntag. Und damals war die Straße voller Menschen, als gerade der Gottesdienst geendet hatte.

Den Krämerladen, die Raiffeisenkasse, den Metzger, ein Fußballspiel – viel hat Otto Weis mit seiner Kamera festgehalten, leider ohne Ton. Die fröhliche Stimmung kommt auch bei einem Ausflug des Gesangvereins zum Ausdruck, der zu Fuß nach Zuzenhausen unternommen wurde und mit feuchtfröhlichem Abschluss beim "Gigglerskopf" endete, oder bei einer Wanderung der Kleintierzüchter nach Neidenstein und dem Kerwetreiben beim Rathaus. Die legendäre Schiffschaukel wird noch heute von vielen vermisst.

Die Feuerwehr rückt aus. Repro: Glasbrenner

Stolz rückt die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Gerätschaften zur Hauptübung in die Wolfstraße aus, in der ein Feuer mit schwarzem Qualm loderte, das es zu bekämpfen galt. Aus dem Löschteich versuchten die Maschinisten das nötige Löschwasser zu fördern. Clemens Freiherr Göler von Ravensburg ist zu sehen, er gewährte Zutritt, denn der Teich lag damals auf Privatgelände.

Will Weis wird noch weitere Filme digitalisieren. Er ruft die Daisbacher dazu auf, sich bei ihm zu melden, wenn sie alte Acht-Millimeter- oder Super-8-Filme oder auch VHS-Material mit Daisbacher Themen haben. Seine E-Mail-Adresse lautet: willi.weis@gmail.com