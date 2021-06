Maram sei ein sehr hilfsbereites und fleißiges Mädchen, erzählt Maher Hanafy stolz über seine Tochter. Außer zur Schule zu gehen, mag das Mädchen, das an Krebs erkrankt ist, auch Lego spielen. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt.Sechs Jahre ist es her, dass mehr als 1000 Menschen ihre Laufschuhe ausgepackt und am Vulpiuslauf in Bad Rappenau teilgenommen haben. Sie sind damals unter anderem für Maram Hanafy gelaufen, ein Flüchtlingsmädchen mit Hirntumor. Wie geht es dem Kind und seiner Familie heute? Ein Besuch nach langer Zeit:

"Seit sechs Jahren kämpfe und kämpfe ich. Aber es ist immer schwierig", sagt Maher Hanafy bei dem Treffen und senkt dabei seinen Kopf. Dass er niedergeschlagen ist, ist nachzuvollziehen. Die Probleme nehmen einfach kein Ende: Erst die Flucht nach Deutschland, dann die so lebenswichtige Operation für die damals zweijährige Maram, die an Krebs erkrankt ist. Weil der Tumor stetig wuchs, auf den Sehnerv drückte und Schmerzen verursachte, musste das Mädchen operiert werden. Dabei ist sie erblindet.

Aus dem Kleinkind ist mittlerweile ein junges Mädchen geworden. Acht Jahre ist Maram nun alt. Hilfsbereit und fleißig sei sie, erzählt der Vater. Aber auch ein wenig zurückhaltend. Sie mag die Schule. Aber auch die Ferien findet sie toll. Beim Gespräch kann sie sich nicht entscheiden, was nun besser ist. Jeden Morgen wird sie mit dem Bus abgeholt, der sie in die Schlossschule nach Ilvesheim fährt, eine Einrichtung speziell für blinde und sehbehinderte Kinder. Dort besucht sie die 3. Klasse. Das Umfeld ist ihr gut bekannt, denn auch schon ihre Kindergartenzeit hat sie dort verbracht. "Ich habe eine ganz gute Lehrerin", erzählt sie in akzentfreiem Deutsch. Ihre Lieblingsfächer seien Deutsch und Mathematik. Aber auch Sachkunde und Kunst mag sie gerne.

Erst mal wird sie die Schule aber für einige Zeit nicht besuchen können, denn Maram muss noch einmal operiert werden. Der Krebs ist nicht besiegt und wächst. Vater Maher rechnet mit einem Krankenhausaufenthalt von mindestens einem Monat. Um sich um seine Tochter zu kümmern, hat er seine Arbeit aufgegeben. Das Mädchen zu betreuen und gleichzeitig als Fliesenleger zu arbeiten, funktioniert einfach nicht. Die Alternative, dass Mutter Jasmin mit in die Klinik kommt, gibt es nicht. Denn vor elf Tagen hat sie ihren zweiten Sohn geboren. Momentan geht es gut, aber er braucht derzeit noch die ganze Aufmerksamkeit seiner Mutter. Außerdem sind da ja auch noch die anderen beiden Kinder. Mariam, neun Jahre, und Bruder Sanad mit seinen fast vier Jahren. Grundsätzlich kommt Maram mit ihrer Erblindung ganz gut zurecht. Doch manchmal gibt es dann diese Momente wie vor Kurzem. Da hat sie fast den ganzen Tag geweint, erzählt Hanafy. Es lag daran, dass die Achtjährige so gerne ihr neues Brüderchen gesehen hätte.

Aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße ist die Familie ausgezogen, lange bevor diese geschlossen wurde. Waibstadt sind die Hanafys allerdings treu geblieben, fühlen sich hier wohl. Doch aus der Wohnung müssen sie nun ausziehen. "Überall kommen Probleme", sagt der 35-Jährige mit ein wenig Verzweiflung in der Stimme. Seit Monaten liegen die Vermieter Hanafy in den Ohren, er müsse sich ein anderes Zuhause suchen. Für sechs Personen ist die Wohnung aber auch einfach zu klein mit ihren drei Zimmern. Vor allem Maram braucht Platz für ihren Schreibtisch und das wahrscheinlich wichtigste Gerät, das sie für die Schule besitzt: ihre Schreibmaschine.

Am liebsten hätte Maher Hanafy eine Wohnung ganz ohne Nachbarn im Grünen. Das ist sein Traum. Da könnten die Kinder dann draußen spielen, und er könnte grillen. Dass das schwer zu finden ist, weiß er. Daher hat er sich überlegt, dass er auch ein kleines Häuschen auf Vordermann bringen könnte. Davon gebe es ja einige, die eigentlich renovierungsbedürftig sind, die Vermieter aber keine Zeit oder Lust haben, es zu sanieren. Hanafy hat darauf Lust. "Ich mache das gerne." Als er erzählt, wie handwerklich begabt er ist, lächelt er.

In Deutschland hat sich die Familie mittlerweile gut eingelebt. Vor allem findet der Vater gut, dass hier alles geregelt ist. Da müsse man viel weniger diskutieren, und im Zweifelsfall gibt es ja auch noch die Polizei, die die Regeln durchsetzt. Das sei in Libyen, von wo die Familie stammt, anders. Dort gebe es mehr Ungleichheit. "Bist du ein starker Mann, kannst du alles haben", erzählt er. Wer das nicht sei, der habe es dort schwer.

Und auch die gesundheitliche Versorgung ist dort nicht so gut. Da hätte Maram wahrscheinlich keinen Blindenstock. Der erleichtert ihren Alltag allerdings enorm. Seit zwei Jahren hat sie ihn und kommt immer besser damit zurecht. Sie betont aber auch, dass sie noch viel lernen müsse. Dafür gibt es in der Schule zum Beispiel auch ein spezielles Training. Nun sei es "viel einfacher" für sie, erklärt die Achtjährige.